Reprodução/redes sociais Daniel e Henrique Vorcaro com Fabiano Zettel, no destaque, com a esposa Natália Vorcaro

A empresária e pastora Natália Vorcaro Zettel, irmã de Daniel Vorcaro, filha de Henrique Vorcaro e esposa de Fabiano Zettel, todos presos pela Polícia Federal, se mantém no mundo dos negócios, com 54 empresas ligadas a ela, que somam mais de R$ 796 milhões. Além dos três, o primo Felipe Cançado Vorcaro também continua detido, sob suspeita de fraude no Banco Master.

Seu irmão, o ex-banqueiro e dono do Master Daniel Vorcaro, é investigado por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes financeiras. Foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, no aeroporto de Guarulhos, quando tentava deixar o país, após uma suposta tentativa de venda do banco, que foi liquidado. Ele ficou um período solto, mas foi preso novamente em em março sob a suspeita de tentar interferir nas investigações.

O pai de Natália e de Daniel, Henrique Vorcaro, foi preso em maio, acusado de fraude à execução, estelionato e lavagem de dinheiro. Ele é apontado como quem demanda serviços e efetua os pagamentos dos integrantes de um grupo de vigilância e intimidação, chamado pela PF de “A Turma”.

O marido Fabiano Zettel foi preso na mesma fase das investigações, acusado de participação em fraudes financeiras e de efetuar pagamentos à milícia.

Reprodução/redes sociais Fabiano Zettel e Natália Vorcaro Zettel





Já o primo de Natália, Felipe Cançado Vorcaro, também preso em maio, é acusado de intermediar pagamentos de Vorcaro a políticos. Escapou da prisão em janeiro, fugindo em um carrinho de golfe do condomínio onde estava, em Trancoso, na Bahia, mas foi detido cerca de 4 meses depois.

Recentemente, a mãe de Natália também ganhou espaço na mídia, depois de pessoas próximas a Aline Vorcaro divulgarem que, com o bloqueio de bens do filho e do marido, ela estaria pedindo doações para pagar as contas.

As empresas ligadas a Natália

Das 54 empresas, 37 estão sem anotação judicial, ou seja, livres para realizar movimentações financeiras. Ela aparece como representante legal ou administradora em 33 delas, como diretora em outras 13 e como presidente em 8, segundo informação divulgada pela Agência Pública.

A principal atividade das empresas é a participação em outras empresas, além de holdings não financeiras, investimentos, gestão de negócios e o mercado imobiliário.

Natália é casada com Fabiano Zettel em regime de separação total de bens. Além dela, seu pai, Henrique, aparece como participante em 22 das empresas. O irmão Daniel Vorcaro, ex-dono do liquidado Banco Master, não consta oficialmente das sociedades, e Fabiano é sócio em apenas uma delas.

Deste total de empresas, 35 funcionam oficialmente no mesmo endereço: uma sala comercial em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte e outras sete estão registradas no mesmo andar de um outro prédio também na capital mineira. Algumas delas aparecem como sócias de outras.

Sócios de Natália

Outros empresários também aparecem como sócios ou dirigentes das empresas listadas, ainda segundo a Agência Pública, tais como Francisco Stehling Bisneto, Pedro Henrique Barbosa da Cruz, Fernando Alves Vieira e Thiago Assumpção Henriques. Eles já foram citados em investigações sobre irregularidades do Banco Master.

Henriques também teve seu nome levantado como possível depoente na CPI das Bets, como diretor da Viacap, uma empresa de capitalização, que faz rifas e contratou diversos influenciadores. Vieira apareceu como garantidor em negócios relacionados às Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs).

Representação criminal no MPF

Os negócios de Natália Vorcaro Zettel também são alvo de uma representação criminal apresentada ao Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo pelo deputado federal Kiko Celeguim (PT) e pelo deputado estadual Maurici (PT), pai dele. Os parlamentares apontam indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de bens na atuação empresarial de Natália, com base na movimentação financeira e em negócios imobiliários de empresas ligadas a ela.

Os parlamentares afirmam que as empresas realizaram diversas operações imobiliárias em São Paulo e que, em uma análise preliminar, identificaram suspeitas envolvendo a compra de 13 imóveis por Natália e de outros 15 pela Ephesus Empreendimentos e Participações.

A Ephesus é apontada como uma das principais empresas da rede societária ligada a Natália. Ela aparece como representante legal da companhia, que, por sua vez, participa de outras empresas do grupo e tem como sócias empresas ligadas à pastora.

O MPF confirmou que a representação foi protocolada e está em andamento, mas informou que não pode fornecer detalhes sobre a tramitação por se tratar de um procedimento sob segredo de Justiça.

Entre os negócios citados na representação estão quatro terrenos em Sete Lagoas (MG), adquiridos por R$ 2,5 milhões e posteriormente levados a leilão por R$ 10 milhões. A aquisição foi feita pela Superávit Participações, representada por Natália, que posteriormente passou a se chamar Athenas Participações. Na operação também aparecem a Entre Investimentos e Participações, como devedora fiduciária, e o Banco Master, como credor.





A Entre Investimentos é representada no negócio por Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, que também aparece em outros episódios relacionados a Daniel Vorcaro e ao Banco Master.

Mineiro teve um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) homologado pelo ministro André Mendonça. Ele também é citado no caso envolvendo o envio de R$ 61 milhões a um fundo ligado a Eduardo Bolsonaro. Segundo suspeitas, os recursos teriam sido destinados ao financiamento do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

É mais uma parte das investigações sobre as relações financeiras envolvendo pessoas próximas a Vorcaro e a fraude no Banco Master.