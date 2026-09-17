Fellipe Sampaio/SCO/STF Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O suposto encontro do ministro Marques Nunes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com uma garota de programa paga por Daniel Vorcaro, dono do banco Master, ocorreu em um apartamento em São Paulo que pertenceu a uma empresa ligada a Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro. A informação foi divulgada pelo Alma Preta Jornalismo e ICL Notícias, a partir de levantamento feito em cartório

Ainda de acordo com a publicação, na época do suposto encontro, o imóvel pertencia à Super Empreendimentos e Participações S.A, que teve como diretor Fabiano Zettel, empresário e ex-pastor da Igreja Lagoinha, casado com Natália Vorcaro. Atualmente, a empresa teve suas atividades suspensas por decisão judicial, no âmbito das investigações sobre as fraudes no Banco Master.

Zettel também está preso. Ele foi detido em março pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero, apontado pelas investigações como o operador financeiro dos esquemas de lavagem de dinheiro do Banco Master.

Filho suspeito de envolvimento

O iG publicou na última terça-feira (dia 15) que novas mensagens extraídas do celular do ex-dono do Banco Master e que foram enviadas aos gabinetes dos dez ministros do Supremo. Nessas mensagens surgiu indícios do suposto encontro do ministro com a garota de programa.

As mensagens revelaram também que diálogos entre Vorcaro e Luiz Rennó, então diretor jurídico do Banco Master, mencionam pagamentos mensais de R$ 500 mil que seriam destinados a Kevin Marques, filho do ministro Kassio Nunes, por meio da Consult Inteligência Tributária.

As conversas sobre o encontro

Entre as conversas, há um diálogo entre uma mulher de nome Rayanna e Daniel Vorcaro. Ela seria uma agenciadora de garotas de programa, de acordo com apuração Alma Preta.

No dia 28 de fevereiro de 2025, ela informa ao dono do Banco Master que “as meninas estão prontas”. O banqueiro manda em resposta o seguinte endereço: “Leopoldo 1377 andar 23 itaim”. A data foi uma sexta-feira, primeiro dia do carnaval de 2025.

Trata-se do apartamento triplex que ocupa os 21º, 22º e 23º andares do edifício Pateo Leopoldo, localizado na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 1377, no bairro do Itaim Bibi, bairro de classe média alta de São Paulo.

Uma semana depois, em 7 de março de 2025, Rayanna envia novas mensagens por WhatsApp ao banqueiro sobre o que havia ocorrido naquele dia, de acordo com a reportagem do Metrópoles.

Ela manda a seguinte sequência de mensagens: “A minha amiga lá aquele dia! Deu certo né?”, “Ela disse que ficou com o kassio” e “Ela tá me cobrando aqui”.

Vorcaro pede “dados e valor” e Rayanna responde “10 né” e volta a afirmar “Ela ficou com ele”. Kassio seria uma referência ao ministro do STF Kassio Nunes Marques e do contexto da conversa, infere-se que se trata de uma negociação sobre pagamentos de serviços sexuais.

Procurado pela reportagem, o ministro Kassio Nunes Marques não respondeu aos questionamentos. Ao Metrópoles, ele negou o encontro.

Imóvel vale R$ 50 milhões

O imóvel na rua Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior tem área de 914 metros quadrados, com direito a sete vagas de garagem e atendimento garantido de manobrista e ocupa todo o 23º andar.

O imóvel foi comprado pela Super Empreendimentos pelo valor de R$ 38 milhões em 14 de março de 2022, segundo o Alma Preta e o ICL. Fabiano Zettel entrou na empresa em agosto de 2021 e permaneceu até julho de 2024, quando renunciou ao cargo de diretor da companhia. Em março de 2026, a empresa foi suspensa por ordem judicial por ligação com o caso Master.

Zettel foi o maior doador pessoa física da campanha de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo, em 2022, com R$ 2 milhões, e de Jair Bolsonaro, com R$ 3 milhões.

Na época do suposto encontro entre Nunes Marques e uma garota de programa, os diretores da empresa eram Leonardo Palhares e Ana Claudia de Paiva.





Palhares prestou depoimento para a Polícia Federal e foi apontado como integrante da estrutura financeira de Vorcaro, e Paiva é apontada como a responsável por fazer os pagamentos para “A Turma”, uma milícia utilizada para coagir pessoas incômodas ao banqueiro. Atualmente, Paiva é a única sócia da Super Empreendimentos e Participações S.A.

O apartamento passou por uma expressiva valorização ao longo dos anos. Em 2016, a IM2D Participações, que posteriormente vendeu o imóvel à Super Empreendimentos, havia comprado a propriedade por R$ 13 milhões. Em outubro de 2025, a Super Empreendimentos vendeu o apartamento à SF 1030X Participações Societárias por R$ 50 milhões, elevando significativamente o valor da negociação.