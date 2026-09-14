Reprodução/Redes sociais e SAP Aline Vorcaro e o marido, Henrique, que também foi preso, meses depois do filho Daniel Vorcaro (à dir.)

A crise financeira teria atingido a família de Daniel Vorcaro após o escândalo do Banco Master e a prisão do ex-banqueiro, investigado por supostamente liderar um esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro.

Segundo o jornal O Globo, pessoas próximas ao ex-banqueiro estão fazendo pedidos de doações em dinheiro para sua mãe, Aline Vorcaro, que estaria enfrentando dificuldades para pagar as contas, com os recursos do filho e do marido bloqueados.

Henrique Vorcaro, assim como o filho, também foi preso no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, em maio deste ano, em Belo Horizonte, capital mineira.

Segundo a PF, Henrique é investigado por integrar “A Turma”, grupo apontado como responsável por intimidar e monitorar desafetos de Daniel e Henrique Vorcaro.

Conforme as investigações avançam, diversos bens e recursos associados aos envolvidos permanecem sob medidas judiciais de restrição, e membros da família começam a enfrentar dificuldades financeiras.

A situação ganha destaque, porque Aline Vorcaro aparece em documentos referentes a movimentações financeiras da família.

De acordo com informação publicada em abril deste ano pelo jornal Folha de S.Paulo, com base em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), uma conta de pessoa física em nome de Aline Vorcaro recebeu R$ 20,9 milhões em transferências realizadas pela Multipar, empresa ligada à família Vorcaro, entre 2020 e 2025.

Ainda segundo a publicação, a empresa movimentou mais de R$ 1 bilhão entre contas de empresas, fundos e pessoas relacionadas à família ou ao Banco Master. Segundo o Coaf, as movimentações poderiam indicar uma tentativa de ocultação de patrimônio.

Trabalho de jardinagem na Papudinha

Enquanto isso, o próprio Daniel Vorcaro realiza serviços gerais, como jardinagem e cuidados com uma horta, na Papudinha, em Brasília, onde está preso, para obter redução da pena, mecanismo conhecido como remição.





A atividade foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julho. Desde então, Vorcaro passou a desempenhar diferentes tarefas dentro da unidade.

A possibilidade de presos reduzirem o tempo de cumprimento da pena por meio do trabalho é prevista na Lei de Execução Penal, que estabelece a remição de um dia de pena a cada três dias de trabalho.

O benefício depende do registro das atividades e do posterior reconhecimento pela Justiça.