Foto: CCR RioSP Pedágio na Rodovia Presidente Dutra

Quem pretende viajar pela Via Dutra durante o feriado de 7 de Setembro vai pagar mais caro nos pedágios. O reajuste entrou em vigor no início deste mês, poucos dias antes do período em que a rodovia deve registrar aumento no fluxo de veículos.

A concessionária responsável pela Dutra estima que 1,37 milhão de veículos utilizem a rodovia durante o feriado da Independência. Considerando também a Rio-Santos, a previsão é de mais de 1,6 milhão de veículos nas estradas administradas pela empresa.

Para quem percorre de carro todo o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, o custo dos pedágios passou de R$ 48,50 para R$ 49,20. O aumento é de R$ 0,70 por trecho.

Na viagem de ida e volta, portanto, o motorista gastará R$ 98,40 com pedágios, contra R$ 97 antes do reajuste.

Quanto custa viajar pela Dutra no feriado?

Os valores atualizados para carros de passeio nas cinco praças de pedágio da Via Dutra são:

Arujá: R$ 4,60

Guararema: R$ 4,60

Jacareí: R$ 8,20

Moreira César, em Pindamonhangaba: R$ 17,10

Itatiaia: R$ 14,70

A soma das tarifas chega a R$ 49,20 para quem percorre todo o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Quanto o reajuste representa?

Para quem fará apenas a viagem de ida, o aumento no custo dos pedágios é de R$ 0,70. No percurso de ida e volta, a diferença chega a R$ 1,40 em relação aos valores anteriores.

O reajuste ocorre às vésperas do feriado, período em que a Dutra deve receber um volume elevado de veículos.

Dutra terá tráfego intenso no feriado

A previsão é de movimento mais intenso principalmente nos períodos de saída e retorno dos viajantes.

Na sexta-feira (4), cerca de 333,8 mil veículos devem circular pela Via Dutra. O maior fluxo é esperado entre 14h e 17h.

No sábado (5), a estimativa é de aproximadamente 211,5 mil veículos, com maior concentração de tráfego entre 10h e 12h.

Na segunda-feira (7), feriado da Independência, a previsão é de cerca de 316,7 mil veículos na rodovia. O período de maior movimento deve ocorrer entre 13h e 17h, durante o retorno dos viajantes.

A Rio-Santos também deve registrar aumento no fluxo de veículos ao longo do feriado. Somadas as duas rodovias, a concessionária estima mais de 1,6 milhão de veículos circulando no período.