Divulgação Rodovias do Tietê Rodovia Campinas-Monte Mor (SP-101)

Para quem vive em Campinas e nas cidades vizinhas, a SP-101 faz parte da rotina. Ela aparece no caminho de quem vai trabalhar, estudar, transportar mercadorias ou simplesmente atravessar a região. Em alguns pontos, tem características de estrada; em outros, convive de perto com bairros, empresas, pontos de ônibus e acessos urbanos.

Conhecida como Rodovia Campinas-Monte Mor, a SP-101 tem um papel que vai muito além da ligação entre duas cidades. A via atravessa ou atende municípios importantes do eixo metropolitano e segue pelo interior paulista até Tietê, formando uma conexão com outras rodovias estratégicas. O trecho concedido tem cerca de 71 quilômetros.

É justamente essa mistura de deslocamentos locais e circulação regional que ajuda a explicar por que a rodovia se tornou tão importante, e também por que acidentes na pista costumam ter impacto imediato no trânsito das cidades próximas.

Uma estrada que cresceu junto com as cidades

A história da SP-101 está diretamente ligada à transformação econômica da região de Campinas.

Nas últimas décadas, municípios como Hortolândia e Monte Mor passaram por forte expansão urbana e industrial. Novos bairros surgiram, empresas se instalaram e o deslocamento diário de trabalhadores aumentou.

Rodovias do Tietê A Rodovia Campinas-Monte Mor, a SP-101 tem um papel que vai muito além da ligação entre duas cidades

A rodovia acabou funcionando como uma espécie de corredor entre esses diferentes núcleos.

Em Hortolândia, por exemplo, a SP-101 passa por uma área marcada pela presença de indústrias e centros de distribuição. Há empresas farmacêuticas instaladas às margens da via, como a EMS e a Germed, que possuem endereços no trecho do km 8.

Esse perfil ajuda a entender por que a circulação na estrada não é formada apenas por carros de moradores. Caminhões, ônibus intermunicipais, motocicletas e veículos de carga dividem espaço diariamente.

De Campinas a Tietê

Apesar de ser popularmente chamada de Campinas-Monte Mor, a SP-101 vai bem além de Monte Mor.

A rodovia começa em Campinas e segue por Hortolândia e Monte Mor. Depois, passa por Elias Fausto e Capivari, alcança Rafard e termina na região de Tietê, onde se conecta à SP-127, a Rodovia Cornélio Pires.

Divulgação Rodovias do Tietê Rodovia Campinas-Monte Mor

No caminho, a estrada também se relaciona com outras importantes vias paulistas, como Anhanguera, Bandeirantes e Rodovia do Açúcar.

Na prática, isso transforma a SP-101 em uma ligação entre diferentes áreas produtivas do interior.

Não é apenas uma via para chegar a Monte Mor. Ela funciona como uma peça de uma rede maior de transporte, permitindo que cargas e pessoas se desloquem entre Campinas, cidades da Região Metropolitana e municípios ligados aos eixos de Piracicaba, Tietê e outras áreas do interior.

Hortolândia virou um ponto estratégico

Um dos trechos mais importantes está justamente na área de Hortolândia.

A cidade se consolidou como um dos polos industriais da Região Metropolitana de Campinas, e a SP-101 ajuda a conectar essas empresas às principais rodovias que cortam a região.

A proximidade com a Anhanguera e a Bandeirantes também amplia a importância logística do corredor.

Para uma indústria, estar perto de uma rodovia significa ter acesso mais rápido a fornecedores, centros de distribuição, mercados consumidores e outras plantas industriais.

Por isso, a SP-101 não deve ser vista apenas como uma estrada por onde passam veículos. Ela também faz parte da infraestrutura que sustenta a atividade econômica local.

E os caminhões?

O movimento de veículos pesados é outro elemento importante da história da SP-101.

A estrada atende áreas industriais e funciona como ligação com outros corredores rodoviários do estado. Isso faz com que caminhões dividam a pista com veículos de passeio, motocicletas e ônibus.

Em 2026, por exemplo, a própria ARTESP registrou uma ocorrência no km 19, em Monte Mor, envolvendo um caminhão e uma viatura da Polícia Militar Rodoviária. O caminhão seguia pela pista quando atingiu a traseira da viatura, que estava parada durante uma abordagem.

Ocorrências como essa ajudam a mostrar a diversidade do tráfego na estrada.

Quando há uma colisão envolvendo um veículo pesado, o impacto também pode ser maior sobre a circulação, principalmente nos horários de maior movimento.

Uma estrada que também leva trabalhadores

A importância da SP-101 não está somente nas cargas.

Todos os dias, milhares de pessoas utilizam a via para chegar ao trabalho, principalmente entre Campinas, Hortolândia e Monte Mor.

A EMTU mantém linhas metropolitanas que utilizam a rodovia em seus itinerários. Em 2023, durante uma interdição emergencial provocada por erosão no trecho entre os km 4 e 5, a empresa informou que 22 linhas estavam sujeitas a atrasos e que essas linhas transportavam, juntas, uma média de 40 mil passageiros por dia.

O número ajuda a dimensionar o tamanho da dependência da população em relação ao corredor.

Quando a SP-101 para, portanto, o problema não fica restrito ao asfalto. O reflexo aparece nos ônibus, nos horários de chegada ao trabalho e nas vias urbanas que recebem o trânsito desviado.

A transformação em uma via de pistas duplicadas

A duplicação também faz parte da história da SP-101.

Documentos estaduais mostram que projetos para implantação da segunda pista no trecho Campinas-Monte Mor já estavam em andamento no fim dos anos 1980. Em 1990, o governo estadual publicou decreto declarando áreas de Campinas e Sumaré de utilidade pública para permitir a implantação e pavimentação da segunda pista, incluindo o acesso a Hortolândia.

Ou seja: a necessidade de ampliar a capacidade da estrada não é recente.

Ela surgiu à medida que o número de moradores, empresas e deslocamentos aumentou.

Mais tarde, novas obras ampliaram os trechos duplicados. Em 2014, por exemplo, a SP-101 estava na fase final da duplicação entre os km 14,640 e 25,700.

Esse processo mudou a característica da estrada, especialmente entre Campinas e Monte Mor.

A SP-101 como uma “avenida regional”

Uma das particularidades da estrada é que ela não tem apenas características de uma rodovia de longa distância.

No trecho mais próximo de Campinas e Monte Mor, a SP-101 atravessa uma área bastante urbanizada. Há acessos para bairros, pontos de transporte coletivo, empresas e estabelecimentos comerciais.

Por isso, em alguns momentos, a sensação é mais próxima da de uma grande avenida metropolitana do que de uma estrada distante dos centros urbanos.

Essa característica, porém, cria um desafio: veículos circulam em velocidades de rodovia enquanto pedestres, ciclistas e passageiros de ônibus precisam acessar os dois lados da pista.

Segurança virou uma preocupação constante

A combinação de tráfego intenso, áreas urbanizadas e travessias ajuda a explicar por que a segurança é um dos assuntos recorrentes quando se fala na SP-101.

Registros da ARTESP mostram ocorrências de diferentes tipos ao longo dos últimos anos, incluindo colisões, atropelamentos e acidentes envolvendo motocicletas e veículos pesados.

Em 2025, por exemplo, houve registros de atropelamentos fatais nos quilômetros 16, 19 e 22, todos no trecho de Monte Mor.

Divulgação Artesp Após o atropelamento, o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro, equipes de atendimento foram acionadas, mas o ciclista morreu no local

Mais recentemente, em agosto de 2026, a ARTESP registrou uma colisão fatal no km 5, em Campinas, envolvendo uma motocicleta e um automóvel.

Os registros não significam que todos os acidentes tenham a mesma causa. Mas mostram como a convivência entre tráfego rápido e deslocamentos urbanos torna a segurança um desafio permanente.

Passarelas para reduzir travessias perigosas

Uma das respostas para esse problema foi a construção de passarelas.

Em janeiro de 2025, duas novas estruturas foram entregues em Monte Mor, nos quilômetros 17 e 22. Segundo a concessionária, as obras receberam investimento de R$ 7,8 milhões e foram planejadas para aumentar a segurança de pedestres e ciclistas.

A localização não é por acaso.

O trecho concentra pessoas que utilizam o transporte coletivo e precisam atravessar a rodovia para acessar pontos de embarque e desembarque.

A implantação das passarelas mostra uma característica importante da SP-101: a estrada precisa atender, ao mesmo tempo, quem está apenas passando pela região e quem vive às suas margens.

Novas marginais acompanham crescimento

A transformação da SP-101 continua.

Em 2024, o governo estadual declarou de utilidade pública áreas necessárias para a implantação de uma marginal entre os quilômetros 18,5 e 22,2, na pista leste, em Monte Mor. A área destinada ao projeto soma mais de 14,3 mil metros quadrados.

A obra faz parte de uma tentativa de separar melhor os diferentes tipos de deslocamento.

Em uma rodovia que concentra tráfego regional, acesso a bairros, transporte coletivo e circulação industrial, as marginais podem ajudar a reduzir conflitos entre veículos que estão apenas passando e aqueles que precisam entrar ou sair de estabelecimentos e áreas urbanas.

Um nome que conta parte da história

Oficialmente, a SP-101 é chamada de Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença.

O nome foi definido pela Lei Estadual nº 1.578, de 12 de abril de 1978, que denominou dessa forma o trecho que liga Campinas a Capivari.

A denominação popular “Campinas-Monte Mor”, entretanto, acabou ficando muito mais presente no cotidiano de quem utiliza a via.

Há ainda outra curiosidade: o trecho da SP-101 entre Campinas e Tietê recebe nomes diferentes ao longo do percurso. Na região de Campinas e Monte Mor, predomina a denominação Jornalista Francisco Aguirre Proença; mais ao sul, a mesma SP-101 também é identificada como Rodovia Bento Antônio de Moraes.

Uma ligação que ultrapassa Campinas

A relevância da SP-101 pode ser entendida olhando para além dos limites da Região Metropolitana de Campinas.

A partir de Campinas, ela se conecta a grandes corredores paulistas. Mais adiante, alcança cidades como Elias Fausto, Capivari, Rafard e Tietê, aproximando diferentes áreas produtivas do estado.

Por isso, sua função é regional em duas escalas.

De um lado, atende o deslocamento cotidiano entre cidades vizinhas. De outro, integra uma rede utilizada para transportar produtos e conectar empresas a mercados de diferentes partes do interior paulista.

É uma estrada que mistura o local e o regional.

Muito mais que uma ligação entre duas cidades

A SP-101 cresceu junto com a região que atende.

A expansão industrial de Hortolândia, o crescimento urbano de Monte Mor, a circulação de trabalhadores, a presença de caminhões e a conexão com outras rodovias transformaram a estrada em uma das ligações importantes do sistema viário de Campinas.

Hoje, cada quilômetro da SP-101 conta uma parte dessa transformação.

Há o trecho urbano, onde ônibus e trabalhadores fazem parte da paisagem. Há o corredor industrial, marcado por empresas e veículos de carga. E há a estrada que segue para o interior, conectando municípios e outras rotas.

É por isso que, quando a SP-101 para por causa de um acidente, obra ou problema na pista, o reflexo pode ser sentido muito além do ponto onde ocorreu a ocorrência.