Márcio Ferreira/Ministério dos Transportes Dutra e Rio-Santos recebem 1,8 milhão de veículos no feriado

Mais de 1 milhão de veículos devem passar pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pela Rio-Santos (BR-101) durante o feriado do Dia da Independência. O tráfego deve ficar intenso.

Segundo a concessionária que administra as rodovias, a CCR-Motiva, a expectativa é de que aproximadamente 1.603.473 veículos passem pelos trechos da Via Dutra e da Rio-Santos.

O aumento dos fluxos é esperado entre a próxima sexta-feira (4) e sábado (5), na saída para o feriado.

A concessionária ainda orientou os motoristas a programar a viagem com antecedência, evitar os horários de maior movimento e, sempre que possível, acompanhar as condições das rodovias antes e durante o deslocamento.

Via Dutra

Na Via Dutra, rodovia que é a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, a expectativa é de 1.367.880 veículos ao longo do período.

O aumento no volume de tráfego é esperado a partir de sexta-feira (4), quando são esperados mais de 333 mil veículos, com pico de tráfego entre 14h e 17h.

Já no sábado (5), são esperados cerca de 211 mil veículos, com maior concentração prevista entre 10h e 12h.

Já no retorno do feriado, na segunda-feira (7), Dia da Independência, mais de 316 mil veículos devem utilizar a Dutra, com horário de pico previsto entre 13h e 17h.

Rio-Santos

Na Rio-Santos, rodovia que dá acesso às praias de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, e às praias da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, o movimento também vai estar intenso. A expectativa é de que mais de 235 mil veículos passem pela rodovia durante o período.

Na saída para o feriado, na sexta-feira (4), são esperados mais de 56 mil veículos, com horário de pico das 16h às 17h.

Na sexta-feira, a CCR-Motiva espera cerca de 44 mil veículos pelo trecho, com maior concentração das 9h às 11h.

Já no retorno, na segunda-feira (7), a estimativa é de que aproximadamente 53 mil veículos passem pelo trecho, sendo o horário de maior concentração das 10h às 12h.

Pedro Boaventura/iG Rodovia Rio-Santos (BR-101)





Reajuste pedágio

No dia 1º de setembro, entrou em vigor o reajuste dos valores dos pedágios de todos os trechos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e da Rio-Santos (BR-101).

O reajuste e a revisão tarifária foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) no dia 21 de agosto.

O impacto médio para o motorista ficou em 1,32%. Veja os valores atualizados na Via Dutra:

Arujá (SP) - R$ 4,60;

Guararema (SP) - R$ 4,60;

Jacareí (SP) - R$ 8,20;

Pindamonhangaba (SP) - R$ 17,10;

Itatiaia (RJ) - R$ 14,70.

Já na Rio-Santos, a tarifa subiu para:

Paraty (km 538) - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,10 em finais de semana e feriados;

Mangaratiba (km 447) - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,10 em finais de semana e feriados;

Itaguaí (km 414) - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,10 em finais de semana e feriados.

O valor pode ser ainda maior, dependendo do número de eixos de cada veículo.





