Dutra e Rio-Santos recebem 1,8 milhão de veículos no feriado

Mais de 1 milhão de veículos devem passar pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pela Rio-Santos (BR-101) durante o feriado do Dia da Independência. O tráfego deve ficar intenso.
Segundo a concessionária que administra as rodovias, a CCR-Motiva, a expectativa é de que aproximadamente 1.603.473 veículos passem pelos trechos da Via Dutra e da Rio-Santos.
O aumento dos fluxos é esperado entre a próxima sexta-feira (4) e sábado (5), na saída para o feriado.
A concessionária ainda orientou os motoristas a programar a viagem com antecedência, evitar os horários de maior movimento e, sempre que possível, acompanhar as condições das rodovias antes e durante o deslocamento.
Via Dutra
Na Via Dutra, rodovia que é a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, a expectativa é de 1.367.880 veículos ao longo do período.
O aumento no volume de tráfego é esperado a partir de sexta-feira (4), quando são esperados mais de 333 mil veículos, com pico de tráfego entre 14h e 17h.
Já no sábado (5), são esperados cerca de 211 mil veículos, com maior concentração prevista entre 10h e 12h.
Já no retorno do feriado, na segunda-feira (7), Dia da Independência, mais de 316 mil veículos devem utilizar a Dutra, com horário de pico previsto entre 13h e 17h.
Rio-Santos
Na Rio-Santos, rodovia que dá acesso às praias de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, e às praias da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, o movimento também vai estar intenso. A expectativa é de que mais de 235 mil veículos passem pela rodovia durante o período.
Na saída para o feriado, na sexta-feira (4), são esperados mais de 56 mil veículos, com horário de pico das 16h às 17h.
Na sexta-feira, a CCR-Motiva espera cerca de 44 mil veículos pelo trecho, com maior concentração das 9h às 11h.
Já no retorno, na segunda-feira (7), a estimativa é de que aproximadamente 53 mil veículos passem pelo trecho, sendo o horário de maior concentração das 10h às 12h.
Reajuste pedágio
No dia 1º de setembro, entrou em vigor o reajuste dos valores dos pedágios de todos os trechos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e da Rio-Santos (BR-101).
O reajuste e a revisão tarifária foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) no dia 21 de agosto.
O impacto médio para o motorista ficou em 1,32%. Veja os valores atualizados na Via Dutra:
- Arujá (SP) - R$ 4,60;
- Guararema (SP) - R$ 4,60;
- Jacareí (SP) - R$ 8,20;
- Pindamonhangaba (SP) - R$ 17,10;
- Itatiaia (RJ) - R$ 14,70.
Já na Rio-Santos, a tarifa subiu para:
- Paraty (km 538) - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,10 em finais de semana e feriados;
- Mangaratiba (km 447) - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,10 em finais de semana e feriados;
- Itaguaí (km 414) - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,10 em finais de semana e feriados.
O valor pode ser ainda maior, dependendo do número de eixos de cada veículo.