TV Vanguarda/Reprodução Carro capota e deixa três pessoas mortas na Dutra, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga se a causa do acidente que matou três pessoas na noite deste domingo (9), na altura do quilômetro 143 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, teria sido embriaguez ao volante. Isso porque, relatos de testemunhas registrados no boletim de ocorrência (BO) revelam que havia uma lata de cerveja no interior de um dos veículos envolvidos e a motorista foi vista fazendo ziguezague na pista antes de perder o controle da direção.

Apesar dos depoimentos, os policiais afirmam que ainda não há elementos suficientes para afirmar que, naquele momento, a motorista estivesse sob influência de álcool.

O acidente aconteceu por volta das 21 horas na pista sentido São Paulo. De acordo com informações do BO, testemunhas afirmam que a motorista Rita de Cássia Dias de Oliveira Souza, de 49 anos, perdeu o controle do veículo, um Volkswagen Fox, atravessou o canteiro central e atingiu de frente em um um Ford Fiesta onde estavam o pastor José Ricardo Kern, de 60 anos, e sua filha Amanda da Silva Kern, de 32,.

O trecho da Dutra precisou ser interditado e chegou a registrar cerca de seis quilômetros de congestionamento. A pista foi liberada por volta da 1h, cinco horas depois do acidente e o trânsito no local foi normalizado.

Rita, José Ricardo e a filha Amanda morreram no local, preso nas ferragens.

O que dizem as testemunhas

Um motociclista que também dirigia no sentido Rio de Janeiro, a cerca de 50 metros de distância do Fox, afirmou aos policiais que viu o veículo em ziguezague pela faixa da direita. Foi neste momento que houve um choque contra a guia. O carro então atravessou para a faixa da esquerda, projetou-se sobre o guard-rail, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o Fiesta.

Ainda segundo o depoimento do motociclista, registrado em BO, ele viu uma lata de cerveja no interior do veículo, mas reforçou que não é capaz de afirmar que a condutora estivesse sob efeito de álcool ou entorpecentes. Já dentro do Fiesta, a testemunha conta que viu “objetos relacionados a atividades religiosas, aparentando que seus ocupantes retornavam da igreja”.

Redes sociais Amanda Kern e Ricardo Kern





Outra testemunha que também trafegava sentido Rio de Janeiro confirmou as declarações do motociclista. Disse que foi a primeira pessoa a parar seu veículo no local para sinalizar o trecho com cones, para evitar outro acidente.

Assim como os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência informaram aos investigadores, ele disse não havia qualquer condição anormal na pista, a qual se encontrava seca, sem chuva, óleo ou sujeira que pudessem ter contribuído para o acidente.

Essa segunda testemunha do acidente disse ainda que, após sinalizar o local, foi até o Fox e constatou que a ocupante já não apresentava sinais vitais. Ele desligou o automóvel e viu no seu interior uma lata de cerveja e documentos pessoais da motorista.





Ainda no BO, consta que ele então, na sequência, foi até o veículo Fiesta e constatou que o condutor também já se encontrava sem sinais vitais, mas a passageira ainda apresentava pulso bastante fraco. Ela faleceu logo depois, no veículo.

Horas antes do acidente, Amanda postou nas redes sociais um vídeo, ao lado de José Ricardo, em homenagem ao Dia dos Pais.

A polícia também deverá utilizar o sistema de monitoramento da concessionária da rodovia na região, a CCR-Motiva, embora não tivesse tido confirmação imediata da captação do acidente pelas câmeras.

O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor e auto-lesão, na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).