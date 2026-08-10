Divulgação: CBMERJ Agentes do Corpo de Bombeiros atuando na queda do helicóptero da Vista Chinesa (RJ)

Três acidentes envolvendo helicópteros com treze vítimas fatais já foram registrados no Rio de Janeiro, em 2026. Após a última ocorrência registrada neste último final de semana, que culminou na morte de quatro pressoas, o prefeito Eduardo Cavalieri pediu mais rigor na fiscalização por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Relembre os casos

No dia 17 de janeiro, um Major da Força Aérea Brasileira (FAB), um capitão do Corpo de Bombeiros e um instrutor de voo morreram após a queda de um helicóptero em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Reprodução/redes sociais Dois helicópteros colidiram no Rio de Janeiro





Poucos meses depois, no dia 14 de junho, Seis pessoas, incluindo o rapper americano Oliver Tree, morreram após o choque de dois helicópteros, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro .

Neste último final de semana, no sábado (8), mais um helicóptero caiu em uma região de mata, próxima a Vista Chinesa, no Maciço da Tijuca, matando quatro pessoa (três turistas colombianos e o piloto), todos carbonizados pela explosão no momento da queda, segundo o Corpo de Bombeiros.

Divulgação/CBMRJ Corpo de Bombeiro trabalha na queda do helicóptero, na Vista Chines, no Rio









Prefeitura pede maior fiscalização

No último sábado, enquanto o Corpo de Bombeiros atendia a ocorrência de queda na Vista Chinesa, o Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Cavaliere esteve no local e, ao falar com a imprensa, cobrou maior atuação da ANAC na fiscalizações das aeronaves:

Isso não pode ser considerado normal. Eu fiz questão de ligar pra presidente da ANAC. A gente encaminhou imediatamente um ofício, nós enviamos um comunicado da Prefeitura do Rio direcionado à ANAC para que tome providências imediatamente em relação aos voos no Rio de Janeiro Eduardo Cavaliere - Prefeito do Rio





De forma mais veemente, o Caveliere relembrou os casos recentes e defendeu a suspensão temporária dos voos panorâmicos na cidade.

A gente não pode de forma alguma deixar de destacar o fato de que a gente tá aqui, em cerca de um mês ou dois meses, em mais um acidente envolvendo helicópteros na cidade do Rio…Eu quero que a Anac tome medidas, inclusive com a possibilidade de suspensão de voos panorâmicos por uma semana ou por duas semanas, ou pelo tempo que seja necessário para fazer uma fiscalização mais intensa nos helipontos e na manutenção dessas aeronaves, para que a gente possa ter segurança dos turistas que visitam a cidade e da população. Eduardo Cavaliere - Prefeito do Rio





Voos panorâmicos são comuns no Rio de Janeiro

Uma das principais atividades turísticas na cidade do Rio de Janeiro, conhecida por belezas naturais, é o voo panorâmico de helicóptero em volta dos principais pontos turísticos da cidade.

É comum nas áreas mais visitadas, o turista que vem ao Rio encontrar diversas empresas que ofertam esse passeio que sobrevoa os cartões postais.