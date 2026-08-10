Foto: Pedro H. Lopes Rodovia Anhanguera (SP-330)

Um acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas mortas e três feridas na manhã desta segunda-feira (10) na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 22, em São Paulo. A batida aconteceu no sentido interior e provocou o bloqueio total da pista.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos veículos colidiu com outro carro e, após o impacto, capotou. As duas vítimas que morreram estavam no automóvel conduzido pelo motorista apontado como causador da ocorrência.

Duas das três pessoas feridas ficaram em estado grave. As informações sobre a identidade das vítimas e para quais unidades de saúde elas foram encaminhadas não foram divulgadas.

Motorista foi preso

Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista passou pelo teste do bafômetro após o acidente. O exame apontou ingestão de bebida alcoólica.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para prestar esclarecimentos. As circunstâncias da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades.

A presença de álcool ao volante será apurada no decorrer da investigação e deverá ser considerada junto às demais circunstâncias do acidente.

Pista ficou totalmente bloqueada

A ocorrência foi registrada por volta das 5h, em um dos principais acessos para quem deixa a capital paulista em direção às cidades do interior.

Por causa do acidente, a pista sentido interior ficou totalmente interditada. Às 7h40, o bloqueio ainda permanecia e não havia previsão de liberação.

A interdição provocou trânsito intenso na região e também afetou a circulação de ônibus rodoviários que utilizam a Anhanguera para chegar a municípios do interior paulista.

Com a pista fechada, os serviços de transporte que passam pelo trecho ficaram sujeitos a retenções e alterações nos tempos de viagem.

Trecho é importante para ligação com o interior

O km 22 está na região do distrito de Anhanguera, na Zona Norte de São Paulo. A Rodovia Anhanguera é uma das principais ligações entre a capital e cidades do interior paulista.

O trecho integra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela AutoBAn, e concentra fluxo de veículos particulares, ônibus e transporte de cargas.

A concessionária orienta os motoristas a acompanharem as condições de tráfego antes de seguir viagem e, quando necessário, buscarem rotas alternativas.