A Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), vai pausar de forma excepcional os trabalhos de desmonte de rochas durante todo o final de semana. Segundo a concessionária que administra o trecho, os trabalhos só serão retomados na segunda-feira (10) em função do dia dos pais e do feriado municipal de Paracambi (RJ).Por nota, a concessionária CCR-Motiva (RioSP) informou que as detonações já foram pausadas também nesta sexta (07). As operações integram obras de construção de novas pistas para subida e descida da serra no local.Para realização do trabalho, é necessário interditar a pista Sul, no sentido São Paulo, na altura do km 225 da Via Dutra. As interdições devem retornar na semana seguinte, com os seguintes horários:
- Segunda-feira (10/08/2026): das 13h às 15h;
- Terça-feira (11/08/2026): das 13h às 15h;
- Quarta-feira (12/08/2026): das 13h às 15h;
- Quinta-feira (13/08/2026): das 13h às 15h;
- Sábado (15/08/2026): das 16h às 18h.
A pista no sentido Rio de Janeiro segue com fluxo normal. A programação pode ser alterada em caso de condições climáticas inadequadas, como chuvas.
A CCR-Motiva recomenda que os motoristas planejem com antecedência as viagens e tenham atenção redobrada no trecho.
Previsão de seis meses para as obras
Os bloqueios temporários e operações para construção das novas pistas começaram no dia 27 de julho. As paralisações são necessárias para segurança das obras, segundo a concessionária, e a previsão de entrega é dezembro.
O novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual trecho de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança sem interdição.
As novas pistas de descida também pretendem dar maior segurança aos motoristas. Elas deverão eliminar cruzamentos em nível, para facilitar as manobras.