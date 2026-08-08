Foto: CCR-Motiva/Divulgação Interdições acontecem desde o dia 27 de julho para construção de novas pistas

A Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), vai pausar de forma excepcional os trabalhos de desmonte de rochas durante todo o final de semana. Segundo a concessionária que administra o trecho, os trabalhos só serão retomados na segunda-feira (10) em função do dia dos pais e do feriado municipal de Paracambi (RJ).

Por nota, a concessionáriainformou que as detonações já foram pausadas também nesta sexta (07). Asintegram obras de construção de novas pistas para subida e descida da serra no local.

Segunda-feira (10/08/2026): das 13h às 15h;

Terça-feira (11/08/2026): das 13h às 15h;

Quarta-feira (12/08/2026): das 13h às 15h;

Quinta-feira (13/08/2026): das 13h às 15h;

Sábado (15/08/2026): das 16h às 18h.

Para realização do trabalho, é necessário interditar a pista Sul, no sentido São Paulo , na altura do km 225 da. As interdições devem retornar na semana seguinte, com os seguintes horários:

A pista no sentido Rio de Janeiro segue com fluxo normal. A programação pode ser alterada em caso de condições climáticas inadequadas, como chuvas.

A CCR-Motiva recomenda que os motoristas planejem com antecedência as viagens e tenham atenção redobrada no trecho.





Previsão de seis meses para as obras

Os bloqueios temporários e operações para construção das novas pistas começaram no dia 27 de julho. As paralisações são necessárias para segurança das obras, segundo a concessionária, e a previsão de entrega é dezembro.

O novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual trecho de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança sem interdição.

As novas pistas de descida também pretendem dar maior segurança aos motoristas. Elas deverão eliminar cruzamentos em nível, para facilitar as manobras.