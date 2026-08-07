Rubens Chiri/São Paulo São Paulo

O Grêmio recebe o São Paulo neste sábado (08), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h.

Na 17ª posição, com 22 pontos, o Imortal se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após uma vitória diante do Mirassol.

Buscando se afastar de vez da zona de rebaixamento, os gaúchos devem investir em jogadas pelos corredores laterais.

No entanto, o técnico Luís Castro não poderá contar com Willian, que não será mais aproveitado pelo clube.

Já Tetê é dúvida para o confronto por conta de um edema na musculatura do quadril.

O São Paulo, por sua vez, ocupa a 12ª posição, com 26 pontos.

O último compromisso da equipe foi contra o Flamengo no dia 26 de julho. Desde então, o Tricolor Paulista vem treinando para voltar aos gramados.

Devido às lesões de Lucas Moura e Rafael Tolói, a tendência é que Dorival Júnior aposte em uma compactação defensiva.

Além disso, Artur, Calleri e Luciano surgem como opções para dar velocidade aos contra-ataques.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Grêmio - Luís Castro: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Carlos Vinícius e Pavón (Jeovane Cabral).

São Paulo - Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Sabino) e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marco Antônio; Artur, Calleri e Luciano.



Data: 08/08 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Onde assistir: Premiere

*Estagiária sob supervisão



