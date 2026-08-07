Inmet Tempestade de ventos

O Rio de Janeiro voltou a entrar em alerta e se preparar para a passagem de um forte vendaval nesta sexta-feira (7). Depois dos estragos provocados pela ventania da semana passada, a previsão indica que novas rajadas poderão atingir até 110 km/h, o que fez a Prefeitura ativar o protocolo de estágio 2, o Governo do Estado ativar o Gabinete de crise e a Defesa Civil também divulgou dicas para a população de como lidar com o fenômeno.

Recomendações da Defesa Civil

Em comunicado, a Defesa Civil orientou que a população evite permanecer próximo de árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser derrubadas pela força dos ventos, além de não estacionar veículos sob árvores.

Outro ponto que o órgão chama a atenção é para que nas casas, portas e janelas se mantenham fechadas e objetos soltos em varandas e quintais sejam recolhidos.

Por último, se deve evitar ao máximo deslocamentos desnecessários durante as rajadas mais intensas e, aqueles que por alguma razão estiverem pela rua, não tocar em cabos elétricos caídos.

Em caso de emergência, os telefones 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil, estão disponíveis durante todo o tempo.

Cidade entra em Estágio 2

Para mais informações, os Cariocas podem se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199 ou, acompanhar as redes sociais do COR-Rio.

O COR-Rio informou em nota que a Prefeitura colocou o município em Estágio 2 desde às 19h05 da última quinta-feira (6),

Governo ativa Gabinete de Crise



O segundo nível da escala operacional é quando se tem risco de ocorrências de alto impacto e possibilidade de evolução do cenário.

O Governo do Estado também informou que instalou, desde às 6h desta sexta-feira, um Gabinete de Crise para monitorar a situação da ventania por todo o território fluminense.

Aulas foram suspensas

No gabinete, estão juntos representantes da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros e do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).

Por conta de toda essa previsão de ventos intensos, a Prefeitura de diversos municípios e o Governo do Estado anunciaram a suspensão das aulas presenciais da rede pública nesta sexta-feira, para evitar ao máximo a circulação de pessoas na rua durante as rajadas.

A medida também foi adotada por outras instituições de ensino como a Faetec, Cecierj e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).





Previsão do tempo

Segundo o Alerta Rio, a chegada de uma frente fria junto a um sistema de baixa pressão é quem deve provocar os ventos fortes, que já devem aparecer pela manhã.

As rajadas devem variar entre 52 km/h e 76 km/h, podendo ultrapassar os 76 km/h em diversos pontos da cidade ao longo do dia.

Na Região Metropolitana, são esperados ventos de até 90 km/h, enquanto áreas da Costa Verde, Região Serrana e Sul Fluminense devem ser mais afetadas e têm previsão de rajadas entre 91 km/h e 110 km/h.

Além da ventania, o céu ficará entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a partir do fim da tarde.

Mesmo assim, o calor segue forte com máxima prevista de 37°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá cair para valores entre 20% e 30%, aumentando o risco de incêndio em áreas de vegetação.