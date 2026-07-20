Divulgação CCR Rio SP Desmonte de rochas na Serra das Araras

As obras da Nova Serra das Araras, na Via Dutra (BR-116), vão provocar novas interdições no tráfego ao longo desta semana. A concessionária RioSP, uma empresa Motiva, realizará desmontes controlados de rochas entre os dias 20, 21, 22, 23 e 25 de julho, exigindo o fechamento temporário da pista no sentido São Paulo.

As interrupções acontecerão no km 225 da Via Dutra, na pista Sul. Durante as operações, o tráfego no sentido Rio de Janeiro seguirá funcionando normalmente.

Confira os dias e horários

As interdições estão programadas para os seguintes períodos:

Segunda-feira (20): das 13h às 15h;

Terça-feira (21): das 13h às 15h;

Quarta-feira (22): das 13h às 15h;

Quinta-feira (23): das 13h às 15h;

Sábado (25): das 16h às 18h.

Segundo a concessionária, os horários incluem todo o procedimento necessário para a operação, como o bloqueio da rodovia, a detonação, a inspeção da área e a liberação da pista.

Explosões fazem parte da ampliação da serra

As detonações são uma etapa essencial da construção da Nova Serra das Araras, considerada uma das maiores obras rodoviárias em andamento no Brasil.

O desmonte das rochas permite abrir espaço para as novas pistas da Via Dutra, que terão faixas mais largas, curvas suavizadas, novos viadutos, acostamentos e rampas de escape. Todo o processo é planejado por equipes especializadas e segue rígidos protocolos de segurança para proteger trabalhadores, motoristas e moradores da região.

Conteúdo gerado por IA Processo de Desmonte de Rochas

As rochas retiradas também são reaproveitadas na própria obra, sendo transformadas em brita e outros materiais utilizados na construção da nova rodovia.

Obra promete reduzir congestionamentos

A modernização da Serra das Araras prevê investimento de cerca de R$ 1,5 bilhão e já ultrapassou 70% de execução. Quando concluída, a nova estrutura contará com quatro faixas em cada sentido, 24 viadutos, iluminação em todo o trecho e sistemas modernos de monitoramento.

A expectativa é aumentar a segurança e reduzir significativamente o tempo de viagem em um dos principais corredores logísticos do país, por onde circulam milhares de veículos diariamente entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Motoristas devem planejar a viagem

A RioSP orienta os condutores a programarem o deslocamento com antecedência para evitar atrasos durante os períodos de bloqueio. A concessionária também destaca que a programação poderá sofrer alterações em caso de chuva ou por necessidade operacional.

As condições de tráfego podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da empresa, como o telefone e WhatsApp 0800 017 35 36, o aplicativo Motiva Rodovias e o site da concessionária.