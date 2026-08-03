Divulgação CCR RioSP Detonações na Serra das Araras

A Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), vai continuar recebendo os trabalhos de desmonte de rochas durante toda esta semana. Os serviços estão programados para serem realizados a partir desta segunda-feira (3).

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, as atividades estão sendo realizadas para a construção de novas pistas de subida e descida da serra.

Durante este período, a pista sentido São Paulo vai ser bloqueada, na altura do quilômetro 225.

A detonação acontece na segunda-feira (3), na terça-feira (4), na quarta-feira (5), na quinta-feira (6) e no sábado (8).

O horário da detonação vai ser sempre das 13h às 15h. No sábado, o horário do serviço é das 16h às 18h. Veja o cronograma:

Segunda-feira (3) - das 13h às 15h;

Terça-feira (4) - das 13h às 15h;;

Quarta-feira (5) - das 13h às 15h;

Quinta-feira (6) - das 13h às 15h;

Sexta-feira (7) - não haverá detonação;

Sábado (8) - das 16h às 18h.

Ainda de acordo com a CCR-Motiva, a pista no sentido Rio de Janeiro vai seguir operando normalmente.

A concessionária também orientou os motoristas a respeitarem a sinalização no local e o limite de velocidade.

Interdição por seis meses

Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), foi totalmente bloqueado no dia 27 de agosto. A interdição tem duração estimada de seis meses.

De acordo com a CCR-Motiva, o bloqueio será feito no retorno localizado na altura do quilômetro 233,2 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí, município do interior carioca.

A interdição é feita para permitir o avanço das obras da Nova Serra das Araras. Durante o período de interdição, os condutores deverão utilizar desvios já definidos pela concessionária.

O bloqueio é necessário porque o novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual dispositivo de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança.

A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, quando será concluída essa etapa do projeto e inaugurado o último viaduto da nova pista de descida. Com a nova estrutura, as manobras passarão a ser realizadas sem cruzamentos ao nível, aumentando a segurança dos motoristas.



