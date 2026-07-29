Elisa Faria Cunha e Osvaldo Guimarães/Charco/Delfim Moreira - MG Geada

As chuvas devem atingir boa parte do Brasil nesta quarta-feira (29). Após este período, o frio deve ganhar força e eleva as chances de geadas em ao menos cinco estados, durante o restante desta semana.

As informações são dos meteorologistas da Meteored. De acordo com os especialistas, uma massa de ar polar vai avançar pelo país e fazer com que as temperaturas despencarem.

Além disso, a massar de ar frio traz uma breve trégua às chuvas. Ao todo, cinco estados vão ficar com as temperaturas baixas e serão atingidas pelo frio:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Ainda segundo a previsão, esta onda de frio também eleva a possibilidade de ocorrência de geadas pontuais.

Elas podem atingir principalmente as áreas serranas, especialmente as do Sul do país.

Na Região Sul, inclusive, o frio deve atingir a maior intensidade nesta quinta-feira (30). As previsões indicam mínimas abaixo dos 10°C.

Porém, durante a madrugada e o início da manhã ar frio pode chegar a 4°C na Serra Catarinense e no extremo sul do Rio Grande do Sul. As geadas pontuais podem ser registradas nestes estados entre a madrugada e a manhã da sexta-feira (31).

A Meteored também informou que na região Sudeste, as temperaturas vão ser influenciadas pela massa de ar frio e ficar amenas. A previsão indica mínimas próximas de 13°C.

Após altas no Mato Grosso do Sul, o avanço da massa de ar frio traz instabilidades e pode provocar pancadas de chuva e rajadas de vento no estado.

Por outro lado, as chuvas aliviam o calor seco registrados na região nos últimos dias.

Os meteorologistas também informaram que o El Niño continua influenciando as temperaturas acima da média.

Com isso, são registrados episódios de calor sobre as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

Após a passagem da massa de ar polar, a tendência é de que o calor volte a atingir as regiões.



