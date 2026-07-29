As chuvas devem atingir boa parte do Brasil nesta quarta-feira (29). Após este período, o frio deve ganhar força e eleva as chances de geadas em ao menos cinco estados, durante o restante desta semana.
As informações são dos meteorologistas da Meteored. De acordo com os especialistas, uma massa de ar polar vai avançar pelo país e fazer com que as temperaturas despencarem.
Além disso, a massar de ar frio traz uma breve trégua às chuvas. Ao todo, cinco estados vão ficar com as temperaturas baixas e serão atingidas pelo frio:
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Paraná
- São Paulo
- Mato Grosso do Sul
Ainda segundo a previsão, esta onda de frio também eleva a possibilidade de ocorrência de geadas pontuais.
Elas podem atingir principalmente as áreas serranas, especialmente as do Sul do país.
Na Região Sul, inclusive, o frio deve atingir a maior intensidade nesta quinta-feira (30). As previsões indicam mínimas abaixo dos 10°C.
Porém, durante a madrugada e o início da manhã ar frio pode chegar a 4°C na Serra Catarinense e no extremo sul do Rio Grande do Sul. As geadas pontuais podem ser registradas nestes estados entre a madrugada e a manhã da sexta-feira (31).
A Meteored também informou que na região Sudeste, as temperaturas vão ser influenciadas pela massa de ar frio e ficar amenas. A previsão indica mínimas próximas de 13°C.
Após altas no Mato Grosso do Sul, o avanço da massa de ar frio traz instabilidades e pode provocar pancadas de chuva e rajadas de vento no estado.
Por outro lado, as chuvas aliviam o calor seco registrados na região nos últimos dias.
Os meteorologistas também informaram que o El Niño continua influenciando as temperaturas acima da média.
Com isso, são registrados episódios de calor sobre as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.
Após a passagem da massa de ar polar, a tendência é de que o calor volte a atingir as regiões.