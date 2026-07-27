Roque de Sá/Agência Senado Flávio Bolsonaro (PL)

Uma figura pública com forte exposição na cena política e pessoal, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem trajetória predominantemente pautada na política. Entre os holofotes do Congresso Nacional e o peso do sobrenome que ganhou carga central da política nacional, a rotina do carioca transcorre ao longo de mais de duas décadas num perfil moldado por anos como parlamentar no Rio de Janeiro.

Carioca do início da década de 80, Flávio nasceu no município de Resende (RJ), em 30 de abril de 1981. O parlamentar tem 45 anos. Ele é filho de Jair Messias Bolsonaro e de Rogéria Bolsonaro e tem mais quatro irmãos, sendo os dois mais novos de mães diferentes: Eduardo, Carlos, Renan e Lara Bolsonaro.

Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro ao lado dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo





Flávio é casado com a dentista e empresária Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro desde 2010 e mantém rotina familiar reservada em Brasília (DF) e no estado fluminense. Juntos, eles tem duas filhas: Luiza e Carolina Bolsonaro.

Reprodução: redes sociais - 26/04/2022 Flávio Bolsonaro e a esposa no camarote do Carnaval na Sapucaí





Carreira jurídica

Flávio tem sua f ormação na área jurídica e na gestão pública. Ele é graduado como bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, em 2006, habilitando-se como advogado no mesmo ano. O irmão mais velho dos herdeiros de Jair Bolsonaro engordou o currículo acadêmico com especializações voltadas para as ciências políticas e a políticas públicas.

As especialidades foram cursadas em instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). Ele também fez extensão em empreendedorismo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No meio profissional, Flávio atua como advogado e empresário , além da política.





23 anos de carreira pública

Flávio Bolsonaro começou a carreira pública aos 22 anos, estreiando como deputado estadual do estado fluminense. Ficou nesse cargo por quatro mandatos consecutivos, encerrando a função parlamentar na esfera estadual em 2019.

Nos 16 anos na Assembleia do RJ, esteve à frente de comissões temáticas voltadas à segurança pública, legislação constitucional complementar e defesa civil.

Em outubro de 2018, foi eleito senador da República pelo estado do Rio de Janeiro e assumiu mandato em 1º de fevereiro de 2019, cargo que está vinculado atualmente.

Jefferson Rudy/Agência Senado Flávio Bolsonaro criticou a CPMI das Fake News, em sessão no Senado





O perfil de Flávio carrega a densa vivência familiar. Segundo declarações públicas de pessoas próximas, o parlamentar se mostra nos bastidores como uma figura centrada, que preza pelo diálogo.

Sob a luz pública, concentra agenda recheada de reuniões e acompanha pautas legislativas federais.

Apesar de ser bastante ativo nas redes sociais, Flávio não expõe tanto a sua vida privada, se limitando a poucas aparições que revelam seu gosto por atividades físicas e esportes, cultivando o hábito da discrição da vida íntima, com poucas aparições públicas de alta exposição.