TV Cultura/reprodução Ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi oficializado pelo Novo como candidato ao Planalto

O partido Novo oficializou nesta segunda-feira (27) a candidatura de Romeu Zema (Novo) à Presidência da República nas eleições de 2026 . Ex-governador de Minas Gerais por dois mandatos, Zema disputará o Palácio do Planalto em uma chapa que ainda não tem candidato a vice definido.

O lançamento da candidatura foi realizado em Brasília e reuniu dirigentes nacionais da legenda (nome dado aos partidos políticos no Brasil), parlamentares e aliados políticos. Durante o evento, o Novo apresentou Zema como o nome da sigla para a corrida presidencial e destacou sua experiência na administração de Minas Gerais.

Apesar da oficialização da candidatura, o partido ainda não anunciou quem será o vice na chapa.

Nas últimas semanas, o Novo manteve conversas com outras legendas em busca de uma composição, mas, até o momento, não houve definição. A possibilidade de uma chapa formada apenas por integrantes do partido também segue em aberto.

O que Zema defendeu no lançamento da candidatura

Em seu primeiro discurso como candidato, Romeu Zema fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que pretende construir uma alternativa política baseada na redução dos gastos públicos, no incentivo à iniciativa privada e na melhoria da gestão da administração pública.

O ex-governador também voltou a defender mudanças no funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta Corte do país.

Entre as propostas apresentadas por ele estão:

aumentar de 35 para 60 anos a idade mínima para indicação de ministros do STF;

criar uma lista tríplice para que o presidente da República escolha um dos nomes para o tribunal, em vez de indicar livremente um único candidato;

acabar com as decisões monocráticas, quando apenas um ministro toma uma decisão individual em processos de grande impacto nacional;

defender que o Senado analise pedidos de impeachment contra ministros do Supremo quando houver solicitações nesse sentido.

Segundo Zema, essas medidas ampliariam o equilíbrio entre os Poderes e reduziriam a concentração de decisões individuais na Corte.

Economia e gestão serão prioridades

Durante o evento, dirigentes do Novo afirmaram que a campanha terá como foco apresentar os resultados da gestão de Zema em Minas Gerais.

O partido pretende concentrar as propostas em temas como controle das contas públicas, redução da burocracia, segurança pública, educação e incentivo ao crescimento econômico.

A estratégia também prevê ampliar a presença de Zema em diferentes regiões do país para torná-lo mais conhecido nacionalmente, já que o ex-governador ainda tem menor nível de conhecimento entre os eleitores em comparação com outros nomes da disputa presidencial.







