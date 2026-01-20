Reprodução/Corpo de Bombeiros Ciclistas recebem primeiros socorros, antes de seguirem para hospital

Os dois ciclistas que foram localizados nesta terça-feira (20), por volta das 10h50, após seis dias de buscas na mata, em Juquitiba (SP), reencontraram familiares e receberam os primeiros atendimentos médicos.

Veja imagens da chegada ao posto de comando, onde foram recebidos.

Gilberto Alves de Almeida e Carlos Gomes Pereira foram levados no helicóptero Águia da Polícia Militar até o posto de comando da operação e depois para o Hospital das Clínicas, na capital paulista, para avaliação médica.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os ciclistas foram encontrados a aproximadamente 12 quilômetros do último ponto narrado pelas vítimas em áudio para o filho.

As buscas tiveram início às 7h30 desta terça, com 3 equipes acessando a mata por trilhas distintas.



Uma das equipes permanece em deslocamento, sem comunicação, em razão da ausência de sinal na região, não sendo possível o contato imediato para informar o encerramento da ocorrência.





As vítimas informaram que tomaram água do rio e comeram palmito encontrado na mata.





