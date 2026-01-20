Reprodução/ Redes Sociais Allan Michael, de 4 anos e Ágatha Isabelly, de 6 anos

Os irmãos Ághata Isabelly Reis Lago, de 6 anos, e seu irmão, Allan Michael Reis Lago, de 4 anos, estão desaparecidos desde a tarde do dia 4 de janeiro, em Bacabal, no Maranhão.

Atingindo 16 dias de buscas, o Governo do Maranhão, a prefeitura de Bacabal e as forças de segurança organizaram uma ampla operação para encontrar os irmãos desaparecidos.

De acordo com nota publicada pela prefeitura de Bacabal no início das buscas, os irmãos e o primo Anderson Kauã Barbosa Reis, de 8 anos, sumiram na zona rural. Imediatamente o COSAR (Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural), a Polícia Militar, Civil e Bombeiros iniciaram as buscas.

Anderson Kauã foi encontrado no dia 7 de janeiro e está recebendo atendimento médico e apoio psicológico de uma equipe multidisciplinar.

Com o prefeito de Bacabal, Roberto Costa (MDB), acionando o governador Carlos Brandão (sem partido), a equipe de buscas foi ampliada, adicionando reforço com resgate aéreo, cães farejadores e SAMU 24h.

Reproduçãao/Instagram Ágatha e Michel estão desaparecidos desde o domingo (4)









A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão confirmou, através do secretário Maurício Martins, que os cães farejadores identificaram rastros em uma casa abandonada no povoado São Raimundo, cerca de 3,5 km do quilombo onde residem.







Até a Marinha

Já no dia 18 de janeiro, a Marinha do Brasil reforçou as buscas com mergulhadores, side scan sonar no rio, moto aquática e aeronaves. No total, mais de 500 participantes entre Exército, bombeiros de outro estados, Defesa Civil e voluntários estão mobilizados nas buscas dos irmãos.

Reprodução/redes sociais Forças armadas reforçam as buscas das duas crianças que permanecem desaparecidas





“Vamos ampliar as buscas por mata, fazendas e rios até localizar as crianças”, afirmou o secretário na declaração oficial da SSP-MA. A investigação segue sem descartar hipóteses, com perícias e oitavas em andamento.