Reprodução/ Corpo de Bombeiros de São Paulo SP: ciclistas perdidos em trilha são encontrados com vida

Os ciclistas Gilberto Alves de Almeida, de 62 anos, e Carlos Gomes Pereira, de 58, que desapareceram após saírem para uma trilha na Estrada do Jacuba, em Juquitiba, na Grande São Paulo, na última quarta-feira (14), foram encontrados com vida nesta terça-feira (20).

Confira o momento em que os homens são localizados, após 6 dias de buscas:

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, as vítimas foram localizadas com vida pelas equipes de resgate, e estão conscientes e orientados. O processo de retirada ainda está em andamento, e contará possivelmente com o apoio de uma aeronave.

Ao todo, 23 homens e 6 viaturas estavam envolvidos nas buscas pelos ciclistas. Até o momento, os bombeiros já percorreram 277 km desde o início das operações, sem contar os mais de 100 km percorridos pelo Águia, helicóptero utilizado nas buscas.





Como tudo aconteceu?

Os dois homens seguiram a trilha da Pedra Lisa em direção à Cachoeira da Saleta, uma área comum entre os ciclistas. Em determinado momento, perceberam que estavam perdidos. Foi então que Gilberto enviou um áudio ao irmão, informando que não sabia onde estavam e que ambos decidiriam seguir na direção do rio.

Ontem, no quinto dia de busca, as equipes se concentraram nas trilhas da região de Juquitiba (SP), onde o posto de comando da operação foi instalado em uma pousada local, o último ponto com sinal de celular dos ciclistas.

A equipe acreditava ainda que os desaparecidos teriam seguido em direção ao Rio São Lourencinho, que deságua em Peruíbe (SP).

