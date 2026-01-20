Divulgação/SSP-SP Palavra-chave leva polícia a cativeiro e salva refém de sequestro

Um auditor fiscal mantido em cativeiro desde domingo (18) foi resgatado com vida nesta terça-feira (20) após usar uma palavra-chave durante uma ligação telefônica para avisar que estava em perigo.

O sinal combinado levou os investigadores diretamente ao cativeiro e resultou na prisão de quatro adultos e na apreensão de um adolescente.

O sequestro começou na Avenida Rebouças, na zona oeste da capital paulista, onde a vítima foi abordada e levada pelos criminosos.

O destino era um imóvel em Osasco, na região metropolitana, próximo ao Rodoanel Mário Covas.

O crime veio à tona quando o companheiro do auditor conseguiu contato por telefone.

Durante a conversa, a vítima usou a palavra previamente combinada entre o casal para situações de risco, indicando que estava sob ameaça.

O registro inicial foi feito no 78º Distrito Policial (Jardins) e repassado à Divisão Antissequestro, que assumiu a investigação.

Com base no cruzamento rápido de informações e dados de inteligência, as equipes chegaram ao endereço do cativeiro.

No local, encontraram o auditor e prenderam quatro dos envolvidos. Um quinto suspeito foi localizado nas imediações com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a ação também impediu que os sequestradores avançassem com a extorsão e realizassem transações bancárias em nome da vítima.

O caso foi registrado como extorsão qualificada, na modalidade sequestro, e segue sob investigação para esclarecer a participação de cada envolvido.