Reprodução/X Vídeo de Bolsonaro comendo pipoca gera críticas e é apagado

Um vídeo publicado e apagado por Carlos Bolsonaro nas redes sociais provocou críticas nesta segunda-feira (19) ao mostrar Jair Bolsonaro sentado, assistindo televisão e comendo pipoca, enquanto parte do alimento cai no chão. A postagem, feita no Instagram, foi retirada poucas horas depois.

As imagens circularam rapidamente fora do perfil do ex-vereador e gerou uma série de comentários sobre exposição do ex-presidente, num momento em que Bolsonaro enfrenta processos judiciais e está preso no Complexo da Papuda, em Brasília.

Pra ver se o pai consegue sair da Papuda, Carlos Bolsonaro postou um vídeo do pai comendo e sujando o chão todo. Ficaram comovidos ou pode deixá-lo por lá mesmo?





No vídeo, Carlos registrou o pai em um ambiente interno, sentado em uma cadeira, com a pipoca caindo pelo chão à medida que ele comia. A legenda trazia a frase: “Nosso mito 😎 Amado 💚 love”.

A publicação gerou reações negativas de usuários que apontaram falta de cuidado com a imagem pública do ex-presidente.

Comentários críticos destacaram a opção de enquadramento do vídeo, que incluía o chão sujo, e questionaram a estratégia de exposição adotada pelo filho.

Não é a primeira vez que registros feitos por Carlos Bolsonaro envolvendo hábitos do pai repercutem de forma negativa.

Em ocasiões anteriores, e até mesmo recentes, vídeos e fotos mostraram o ex-presidente se alimentando sem o uso de talheres, com restos de comida espalhados, o que também motivou críticas nas redes.

Repercussão e retirada do ar

Após a reação dos usuários, o vídeo foi apagado do perfil de Carlos Bolsonaro.

Até a publicação desta reportagem, ele não havia se manifestado publicamente sobre a retirada do conteúdo nem comentado as críticas recebidas.