Reprodução/Instagram Deputada e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney

A deputada e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB), que está em tratamento contra um câncer de mama triplo-negativo, foi internada com pneumonia. Nas redes sociais, a parlamentar confirmou a hospitalização mediante um vídeo na noite do último domingo (18).

"Eu peguei, sei lá onde, uma pneumonia, aí tive de vir para o hospital, e estou no hospital até agora, tratando da pneumonia (...) Agora, vou direto para a cirurgia. Estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo e conto com as orações de vocês, claro, com a proteção de Deus", relatou.



Confira a publicação:





























Nova internação

Roseana Sarney havia recebido alta, na última quinta-feira (15), no entanto, precisou retornar à unidade de saúde já na sexta-feira (16), devido à sintomas da infecção pulmonar.

“Eu tive alta e fui para casa na quinta-feira, mas na sexta-feira já tive de voltar para o hospital porque peguei uma pneumonia. Estou tratando e eles suspenderam a última quimio", declarou.

Tratamento contra câncer

Em agosto de 2025, Roseana Sarney revelou o diagnósico de câncer de mama triplo negativo. A deputada costuma compartilha publicamente as fases do tratamento nas redes sociais, destacando desafios como reações alérgicas e o impacto da quimioterapia.



No final do ano passado, a ex-governadora do Maranhão chegou a relatar semanas difíceis, com sintomas de coceira intensa e alergias. Desde o diagnóstico, Roseana apresenta publicações de otimismo, fé e agradece nas redes o apoio recebido durante do tratamento.







