Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica, localizado em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas fatais.
Ainda conforme a corporação, apenas o piloto estava na aeronave e sofreu apenas ferimentos leves. Contudo, o profissional teria recusado atendimento médico em uma unidade de saúde.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte do galpão destruído pelo avião, que não é comercial. As causas do acidente serão apuradas.
Confira as imagens: