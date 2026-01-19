O acidente foi na manhã desta segunda-feira (19)
Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica, localizado em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas fatais

Ainda conforme a corporação, apenas o piloto estava na aeronave e  sofreu apenas ferimentos leves. Contudo, o profissional teria recusado atendimento médico em uma unidade de saúde. 

Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte do galpão destruído pelo avião, que não é comercial. As causas do acidente serão apuradas. 

Confira as imagens:

