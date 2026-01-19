Vídeo inédito revela ação dos ladrões no roubo ao Museu do Louvre

Reprodução/Museu do Louvre Grade metálica é instalada em uma das janelas da Galeria de Apolo, no Museu do Louvre

Um vídeo recém-divulgado pela emissora francesa TF1 traz à tona imagens inéditas do audacioso roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris, ocorrido em 19 de outubro de 2025 e avaliado em mais de US$ 100 milhões (R$ 537,5 milhões) em peças históricas da coroa francesa.

Um vídeo recém-divulgado pela emissora francesa TF1 traz à tona imagens inéditas do audacioso roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris, ocorrido em 19 de outubro de 2025 e avaliado em mais de US$ 100 milhões (R$ 537.519.969,00) em peças históricas da coroa francesa.





As novas gravações de vigilância interna capturam o momento em que os criminosos, alguns vestidos com coletes de alta visibilidade, utilizam ferramentas elétricas para serrar a proteção das vitrines na Galeria Apollo, área onde estavam expostas joias imperiais.

Em poucos minutos de ação, eles quebram as vitrines e retiram as peças, como a tiara da imperatriz Eugênia, colocando-as em bolsas antes de se afastarem do local.

Segundo a TF1 e relatos de imprensa francesa, toda a operação durou menos de sete minutos, em plena luz do dia, com vários visitantes ainda no museu.

Autoridades confirmaram que pelo menos cinco suspeitos foram detidos, mas grande parte do tesouro roubado ainda não foi recuperada. A investigação continua, e a polícia francesa analisa vestígios como DNA encontrado em um capacete e luvas descartados pelos assaltantes, além de indícios de que o roubo pode ter sido planejado com detalhes precisos.

O caso gerou duras críticas à segurança do Louvre, o museu mais visitado do mundo, com questionamentos sobre a eficácia dos sistemas de monitoramento e protocolos de proteção de obras valiosas.

A direção do museu afirmou que algumas câmeras não cobriam os pontos exatos por onde os ladrões fizeram a incursão, o que estimulou planos para reforçar a vigilância e instalar novas barreiras de segurança.





O roubo também desencadeou debates mais amplos sobre a vulnerabilidade de instituições culturais a crimes de grande impacto e sobre as medidas necessárias para proteger patrimônios históricos insubstituíveis.

Em resumo, além de relembrar a ousadia do heist, o novo vídeo, agora público, oferece detalhes visuais que ajudam a entender como o assalto foi executado com rapidez e precisão, levantando perguntas sobre falhas humanas e tecnológicas na proteção de tesouros centenários.