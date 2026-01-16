Reprodução | Redes Sociais Janaína Nunes era foragida da Justiça

Presa na quinta-feira (15), após ser identificada pelo sistema de reconhecimento facial Smart Sampa próximo de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na Zona Sul da capital, a advogada Janaína Reis Miron, 49 anos, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), seria alcoolista, de acordo com informação do advogado Alexandre Fanti.

“Pelo o que apuramos, ela tem alguma questão com dependência química, de álcool, e está passando por tratamento psiquiátrico. Ela esteve na UBS para tirar a medicação, mas parece que o sistema do Smart Sampa, sistema da prefeitura, acabou identificando algum mandado que a gente ainda não apurou”, explicou Fanti, representante da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), em entrevista coletiva à imprensa.

Janaína tinha mandados de prisão em abertos por crimes de desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal. Ela era considerada foragida até então. Já sob disposição à Justiça, ela passará por exames de praxes.

Prisão de Janaína

A irmã de Ricardo Nunes foi presa pela Polícia Militar nas proximidades de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Veleiros, na Zona Sul da capital, após ter sua imagem captada por câmeras do Smart Sampa.

O programa da prefeitura usa reconhecimento facial por meio de câmeras para identificar foragidos da Justiça e ajudar a localizar pessoas desaparecidas na cidade de São Paulo.





Em todos os crimes, ela foi condenada em julgamentos transitados em julgado para cumprir pena em regime aberto. Ou seja, as condenações eram definitivas e já não cabiam mais recursos à advogada.