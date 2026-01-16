Provas do Enem
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estão disponíveis. O anúncio foi realizado, na manhã desta sexta-feira (16), pelo ministro da Educação, Camilo Santana, mediante vídeo

Os candidatos podem consultar o desempenho individual da prova objetiva e espelho da redação através da Página do Participante, mediante o login e senha do Gov.br. As notas dos estudantes treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio, serão disponibilizadas posteriormente. 

Sisu 2026

Após a divulgação do resultado do Enem 2025, os participantes podem se inscrever no  Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O período de candidaturas, conforme o cronograma divulgado pelo MEC, vai de 19 a 23 de janeiro. Ao todo,  274,8 mil vagas são ofertadas em 136 instituições de todo o país.

Nesta edição do Sisu, os candidatos podem utilizar as notas das três edições mais recentes do Exame, ou seja, 2023, 2024 e 2025. Os interessados já podem consultar as vagas disponíveis no site do programa

Ainda segundo o cronograma, o resultado da primeira chamada está previsto para 29 de janeiro. Já o período de matrícula para os selecionados é no dia 2 de fevereiro. 

Certificado do Ensino Médio

Estudantes que desejam utilizar o Enem 2025 para obter  certificação de conclusão do ensino médio  devem ficar atentos aos prazos para solicitar o documento, mediante o Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para obter esse certificado pelo Enem, é necessário ter indicado essa finalidade no momento da inscrição. Além disso, é necessário obter, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 na redação, como nota mínima. 



