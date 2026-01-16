FreePik Surto de cogumelos venenosos já deixa três mortos na Califórnia

Autoridades de saúde da Califórnia emitiram um alerta para o que pode se tornar o maior surto de intoxicação por cogumelos tóxicos da história do estado. Até o momento, três pessoas morreram e mais de 30 ficaram doentes após ingerirem fungos venenosos coletados na natureza. As informações são da ABC News.

Segundo o Departamento de Saúde Pública da Califórnia (CDPH), as chuvas intensas recentes favoreceram a proliferação de cogumelos extremamente perigosos, entre eles a chamada “death cap” e o “anjo destruidor do oeste”, considerados alguns dos mais letais do mundo. Essas espécies tóxicas têm sido encontradas com maior frequência em áreas silvestres do norte do estado.

“Chuvas antecipadas e um outono mais ameno resultaram em uma profusão incomum desses cogumelos tóxicos no norte da Califórnia”, afirmou em nota o médico Michael Stacey, diretor interino de saúde do condado de Sonoma, após a confirmação da morte mais recente relacionada ao consumo dos fungos.

Um morador do condado de Sonoma morreu no dia 4 de janeiro depois de consumir cogumelos venenosos sem saber do risco, de acordo com autoridades locais. Stacey reforçou que a coleta e ingestão de cogumelos silvestres sem identificação especializada é perigosa.

“Algumas variedades tóxicas se parecem muito com espécies comestíveis, até mesmo para pessoas experientes”, alertou.

O problema persiste apesar de o CDPH ter emitido o primeiro aviso oficial em 5 de dezembro. Desde meados de novembro, o Centro de Controle de Intoxicações da Califórnia identificou ao menos 21 pessoas que buscaram atendimento médico após consumir cogumelos conhecidos cientificamente como Amanita phalloides.

Entre 18 de novembro e 4 de janeiro, foram registrados 35 casos de envenenamento por cogumelos no estado, incluindo as três mortes. Desses pacientes, três ,entre eles uma criança, apresentaram quadro tão grave que precisaram passar por transplante de fígado.

Em um ano normal, menos de cinco casos desse tipo são registrados em todo o estado, segundo dados oficiais. Desta vez, as ocorrências se espalharam por diversos condados do norte da Califórnia, como Alameda, Contra Costa, Monterey, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz e Sonoma.

“Este é provavelmente o maior surto já registrado na Califórnia, com 35 casos confirmados, três mortes e três transplantes de fígado”, afirmou Rais Vohra, diretor médico do Centro de Controle de Intoxicações, em entrevista à emissora KGO, afiliada da ABC em San Francisco.

De acordo com Vohra, os efeitos do envenenamento não aparecem imediatamente e podem levar de seis a 24 horas para se manifestar. Os primeiros sintomas costumam incluir diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal.





Uma das vítimas, Laura Marcelino, moradora de Salinas, relatou que ela e o marido adoeceram após cozinhar e consumir cogumelos silvestres coletados durante uma trilha em família, em novembro. Enquanto ela se recuperou, o marido precisou de um transplante de fígado e ainda segue em recuperação.

Diante do cenário, autoridades de saúde recomendam que a população evite a coleta de cogumelos na natureza e tenha cautela ao comprar o produto de vendedores ambulantes ou feiras livres, reforçando que apenas espécies devidamente identificadas por especialistas devem ser consumidas.