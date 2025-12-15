Uma nova ação do governo, criada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi desenvolvida para identificar, localizar e prender os criminosos mais procurados do país, com foco especial no Rio de Janeiro. O Programa Captura, disponibiliza uma lista pública dos foragidos, permitindo denúncias anônimas, integração entre as polícias e operações interestaduais mais ágeis.
Como funciona
O Programa Captura é uma iniciativa nacional voltada à identificação, localização e prisão de criminosos de alta periculosidade. Coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), o programa busca cumprir mandados estratégicos para enfrentar organizações criminosas e reduzir a criminalidade violenta.
Uma das principais ferramentas é o site oficial do Governo Federal, que passa a disponibilizar a lista dos 216 foragidos mais procurados do país. Os alvos são selecionados a partir de critérios como gravidade do crime, vínculo com organizações criminosas, múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual. Cada unidade da federação indicou oito prioridades com base em uma matriz de risco.
Integração entre forças de segurança
O programa promove operações conjuntas entre polícias civis, militares e unidades de inteligência estaduais e federais. A lista de procurados permite que órgãos de diferentes estados identifiquem alvos prioritários, acelerando diligências interestaduais. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197, garantindo participação direta da população.
Foco especial no Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, uma célula operacional do programa reforça o combate ao crime organizado, considerando que criminosos de outras regiões frequentemente se ocultam no estado do Rio de Janeiro. A estrutura local permite apoio direto às polícias agilizando a troca de informações e potencializando a captura interestadual de foragidos.
Capacitação e boas práticas
O programa prevê ainda capacitação de equipes e intercâmbio de boas práticas entre as forças policiais, fortalecendo a atuação qualificada no cumprimento de mandados judiciais.
Sistema Nacional de Inteligência para o crime organizado
O Programa Captura integra-se ao Sistema Nacional de Inteligência para Enfrentamento ao Crime Organizado (Orcrim), que unifica informações de inteligência e bancos de dados de segurança pública. O acesso é restrito a órgãos autorizados, fortalecendo a articulação federativa e o uso de inteligência estratégica no combate a criminosos de alto risco.