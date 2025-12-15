Divulgação Operação integrada entre forças estaduais e federais agiliza captura de criminosos

Uma nova ação do governo, criada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi desenvolvida para identificar, localizar e prender os criminosos mais procurados do país, com foco especial no Rio de Janeiro. O Programa Captura, disponibiliza uma lista pública dos foragidos, permitindo denúncias anônimas, integração entre as polícias e operações interestaduais mais ágeis.



Como funciona

O Programa Captura é uma iniciativa nacional voltada à identificação, localização e prisão de criminosos de alta periculosidade. Coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), o programa busca cumprir mandados estratégicos para enfrentar organizações criminosas e reduzir a criminalidade violenta.

Uma das principais ferramentas é o site oficial do Governo Federal, que passa a disponibilizar a lista dos 216 foragidos mais procurados do país. Os alvos são selecionados a partir de critérios como gravidade do crime, vínculo com organizações criminosas, múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual. Cada unidade da federação indicou oito prioridades com base em uma matriz de risco.

Divulgação Lista com os oito criminosos mais procurados de cada estado já está disponível no site oficial do Governo Federal.





Integração entre forças de segurança

O programa promove operações conjuntas entre polícias civis, militares e unidades de inteligência estaduais e federais. A lista de procurados permite que órgãos de diferentes estados identifiquem alvos prioritários, acelerando diligências interestaduais. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197, garantindo participação direta da população.

Foco especial no Rio de Janeiro

Foto: Antônio Lacerda/EFE) Operação Contenção, a maior da história do Rio de Janeiro, tinha como alvo Doca, o Urso, um dos oito criminosos mais procurados do estado.





No Rio de Janeiro, uma célula operacional do programa reforça o combate ao crime organizado, considerando que criminosos de outras regiões frequentemente se ocultam no estado do Rio de Janeiro. A estrutura local permite apoio direto às polícias agilizando a troca de informações e potencializando a captura interestadual de foragidos.

Capacitação e boas práticas

O programa prevê ainda capacitação de equipes e intercâmbio de boas práticas entre as forças policiais, fortalecendo a atuação qualificada no cumprimento de mandados judiciais.





Sistema Nacional de Inteligência para o crime organizado

O Programa Captura integra-se ao Sistema Nacional de Inteligência para Enfrentamento ao Crime Organizado (Orcrim), que unifica informações de inteligência e bancos de dados de segurança pública. O acesso é restrito a órgãos autorizados, fortalecendo a articulação federativa e o uso de inteligência estratégica no combate a criminosos de alto risco.