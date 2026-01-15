Reprodução/Angelo Miguel/MEC Estudantes convocam atos para pedir a anulação completa do Enem 2025.

Os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 serão divulgados na próxima sexta-feira (16). O anúncio foi realizado pelo ministro da educação, Camilo Santana.

Os candidatos poderão consultar, através da Página do Participante, o desempenho individual, a nota da redação, que varia de 0 a 1.000 pontos, e as pontuações das quatro áreas de conhecimento avaliadas. Para os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim será divulgado posteriormente.

Os participantes poderão concorrer a vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com o resultado do Exame. As inscrições para o Sisu terão início no dia 19 de janeiro e se encerram no dia 23 do mesmo mês.

Também será possível participar do Programa Universidade para Todos, o Prouni, com inscrições abertas dia 26 de janeiro e encerrando dia 29, além de acessar o ensino superior por meio do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Sobre o Enem

O Enem foi criado há mais de duas décadas e se consolidou como a principal porta de entrada para a educação superior no país.

Além do Prouni, Sisu e Fies, instituições públicas e privadas utilizam o exame como critério único ou complementar em seus processos seletivos. Universidades portuguesas conveniadas ao Inep também utilizam a nota do Exame, facilitando o acesso de estudantes brasileiros ao ensino superior em Portugal.

No primeiro dia, são aplicadas as provas de linguagem, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, são aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.

A edição de 2025 aconteceu nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, exceto nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas ocorreram nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP 30.