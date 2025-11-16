Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Estudantes saem do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)



O ministro da Educação, Camilo Santana, participou de uma coletiva de imprensa, ao lado do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, após o fim das provas do segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo (16).

Na sede do Inep, em Brasília, eles apresentaram dados preliminares da aplicação dos dois dias de prova.



De acordo com o ministro da Educação, a presença dos inscritos, nos dois dias de prova, ficou em torno de 70%, repetindo a marca os anos interiores.

Cerca de 1,7 mil candidatos foram eliminados neste domingo, por diferentes motivos.

Ainda segundo o ministro Camilo Santana, não houve ocorrências graves nos locais de prova, neste segundo dia de Enem.

"Foram apenas situações muito pontuais, mas todos que se sentirem prejudicados poderão solicitar a reaplicação", afirmou.



Santana lembrou que os participantes que perderam a aplicação de um ou dois dias de provas afetados por problemas logísticos, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas poderão solicitar a reaplicação do Enem.

A solicitação de reaplicação deverá ser feita a partir desta segunda-feira (17) até 12h da próxima sexta-feira (21), no horário de Brasília, por meio da Página do Participante, no site do Inep, com login de acesso pela plataforma Gov.br.

Para os casos em que o pedido for aceito, as provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em virtude da realização da COP 30.

Também foi informado que gabarito oficial do segundo dia de prova será divulgado pelo Inep na quinta-feira, feriado de 20 de novembro.

Novidades para 2026

Para 2026, o ministro da Educação anunciou que a prova do Enem será utilizada para a avaliação do ensino médio.

“Temos dois desafios importantes para 2026. O primeiro é que o Enem vai avaliar o ensino médio. Solicitei ao Inep que realizasse todos os estudos necessários para isso. A prova do próximo ano vai contar como avaliação do aluno do terceiro ano do ensino médio”, explicou o ministro.

Segundo ele, a mudança busca aumentar a motivação dos estudantes:

“Muitas vezes, o jovem no terceiro ano estava desmotivado, porque seu foco era apenas fazer o Enem para ter acesso à universidade. Com essa avaliação, esperamos que a prova passe a refletir também o aprendizado ao longo do ensino médio”, completou.

Também em 2026, conforme adiantou o ministro da Educação, o Inep vai iniciar um estudo da possibilidade de aplicação do Enem em países do Mercosul.

A intenção é realizar o exame em Buenos Aires, Montevidéu e Assunção já no próximo ano.

A prova seria aplicada em português, mas a viabilidade da medida ainda será estudada, devendo ser apresentada antes do início das inscrições.

Porta de entrada

Ao longo de mais de 20 anos de aplicação, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).







Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos.

Os resultados individuais do Enem podem, ainda, ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.



Segundo o Ministério da Educação os dados definitivos do Enem 2025 serão divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026.







