Reprodução/Ministério da Educação Cadernos de provas do 1° dia de aplicação do Enem 2025

Os gabaritos oficiais do 1º dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram divulgados nesta quinta-feira (13).

Pela primeira vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) separa em duas datas as respostas corretas dos gabaritos.



Até o ano passado, o gabarito de todas as provas (Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática) era publicado de uma única vez, dias após o segundo domingo de Enem.



O 2º dia de prova será no domingo (16).



Para conferir os gabaritos dos seis cadernos de prova do último domingo (9), basta acessar o site do Inep neste link.

Número de acertos não determina nota final

Apesar da divulgação do gabarito, que permite ao candidato saber a quantidade de questões que acertou no Enem, ele só terá acesso à sua nota final em janeiro de 2025.



Isso acontece devido à Teoria de Resposta ao Item (TRI), método de correção utilizado no Enem que prioriza a coerência no desempenho dos alunos.



Se alguém acertar as questões muito difíceis, mas errar as fáceis, será "incoerente" — o sistema já detectará um possível "chute" e atribuirá menos pontos à pessoa.







Portanto, dois candidatos que acertarem o mesmo número de perguntas podem tirar notas diferentes

Redação do Enem



Os candidatos não terão ainda a nota da redação do Enem 2025, cujo tema foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". As notas de redação costumam ser divulgadas apenas no início do ano.



Justamente neste ano, o exame registrou um aumento significativo no número de idosos inscritos na prova: 17.192 participantes, 191% a mais do que em 2022.

Em 2025, o Enem teve mais de 4 milhões de candidatos.