Uma idosa de 73 anos foi feita refém por três criminosos em Santos nesta quarta-feira (14). Os bandidos pularam o muro da casa da vítima e, durante quatro horas, a obrigaram a realizar transferências bancárias sob ameaça de faca e agressões na cabeça.

Em uma das ligações que os criminosos realizaram para um banco, a idosa gritou por ajuda, o que assustou os ladrões, que fugiram. Na fuga, os criminosos levaram dois celulares e cartões bancários da vítima.

Segundo a Polícia Civil, o crime possivelmente foi premeditado, e os bandidos teriam conhecimento da vida financeira da vítima. A polícia ainda investiga o caso, que foi registrado no 5º Distrito Policial (DP) de Santos.

Violência contra idosos

O crime ocorreu no mesmo dia em que um homem foi condenado a 27 anos de prisão pelo assassinato de um idoso em uma briga de trânsito, também em Santos.

Em 2023, foram registrados 57 mil casos de violência contra idosos em São Paulo apenas no primeiro semestre, número maior do que do ano anterior no mesmo perído. Em 2022, foram 46 mil casos.

São Paulo possui 28 Delegacias de Proteção ao Idoso. É possível denunciar abusos e através do disque 100 (Disque Direitos Humanos) ou fazer um boletim de ocorrência online no site da Polícia Civil de São Paulo.