Ueslei Marcelino/COP30 Líderes participam da sessão plenária da COP30 em Belém



O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Presidência da COP30 lançaram, nesta terça-feira (11), o Mutirão Global Contra o Calor Extremo, iniciativa voltada a enfrentar o aumento das temperaturas nas cidades e promover soluções de resfriamento sustentável.

Mais de 150 cidades já aderiram ao programa, que pretende chegar a 200 até o fim de 2025, sendo 80 no Brasil. O objetivo é reduzir os impactos das ondas de calor, cada vez mais frequentes, e ajudar os governos locais a se adaptarem às mudanças climáticas.

Meio milhão de mortes por ano

De acordo com o relatório Global Cooling Watch 2025, divulgado junto com o lançamento do mutirão, o calor extremo já causa cerca de 500 mil mortes por ano no mundo. O número de pessoas em risco nas áreas urbanas pode aumentar 700% até 2050, caso não sejam adotadas medidas de adaptação.

O estudo destaca que investimentos em construções inteligentes, áreas verdes e tecnologias limpas podem reduzir em até 64% as emissões do setor de resfriamento e gerar trilhões de dólares em economia de energia nas próximas décadas.

Resfriamento como infraestrutura essencial

Durante o evento, especialistas reforçaram que o resfriamento sustentável precisa ser tratado como infraestrutura essencial, ao lado de serviços como água, energia e saneamento. A proposta é estimular políticas públicas que incluam planejamento urbano, arborização e soluções arquitetônicas que reduzam o calor.

Apoio a prefeitos e financiamento climático

O Mutirão Global Contra o Calor Extremo também vai orientar prefeitos e gestores públicos sobre medidas baseadas em ciência e formas de financiamento internacional para colocar as ações em prática.

O PNUMA prevê ainda a criação de redes de cooperação entre cidades, para que as soluções bem-sucedidas possam ser replicadas em diferentes contextos urbanos.

Meta global

A meta final do mutirão é tornar o resfriamento sustentável uma política pública global e garantir o direito de viver em um ambiente saudável e seguro, mesmo em um cenário de aquecimento crescente do planeta.