Divulgação InMet Ventos podem chegar a 100 km/h no Sul e Sudeste

Um ciclone extratropical, o primeiro do ano de 2026, se formará a partir desta sexta-feira (09) sobre a região Sul e provocará rajadas de vento que podem atingir velocidades de até 70 km/h. As informações são do Meteored.

Além das rajadas, chuvas fortes atingem cinco estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo.

O fenômeno meteorológico se configura no sábado (10), com centro sobre o Uruguai. As rajadas mais intensas, próximas dos 70 km/h, estão previstas para as tardes de sábado (10) e domingo (11), especialmente nos estados do Sul e no litoral sul e região metropolitana de São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia(INMET) já havia emitido alertas para ventos intensos em outros sistemas nesta semana.

Trajetória do ciclone

O processo de formação começa ainda na quarta (07) e quinta-feira (08) com chuvas irregulares no Sul. Na sexta-feira (09), o sistema se intensifica, gerando o ciclone. No domingo (11), o ciclone começa a se afastar para o oceano Atlântico, mas os efeitos da sua frente fria continuam.

Segundo o Meteored, os ventos fortes apresentam riscos como queda de galhos e árvores, destelhamenos, desprendimento de placas e letreiros, e danos a redes de energia, podendo causar interrupções no fornecimento elétrico.





As chuvas acumuladas podem chegar a 100 mm na maioria dos estados afetados, elevando o risco de alagamentos e enchentes.

As condições podem variar entre as cidades. A população das áreas afetadas deve buscar informações específicas para seu município e ficar atenta aos avisos oficiais das defesas civis e do INMET.