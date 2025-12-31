Reprodução/Rede X Bolsonaro passou por cirurgia na manhã da quinta-feira (25)

A equipe médica de Jair Bolsonaro, que está internado há uma semana no Hospital DF Star, em Brasília, confirmou a previsão de alta do ex-presidente nesta quinta-feira (1).

A informação foi dada em coletiva de imprensa realizada nesta tarde para atualizar o seu quadro clínico.

Segundo o médico Claudio Birolini, a alta está programada para a manhã do dia 1, após uma avaliação de rotina.

"Salvo alguma intercorrência, faremos a avaliação de rotina e, se confirmado o atual quadro, avisamos a Superintendência da Polícia Federal. A partir daí, o procedimento é das autoridades", disse.

O ex-presidente deu entrada no hospital na véspera do Natal, após perícia da Polícia Federal (PF) que atestou a necessidade de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral.



Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses, por tentativa de golpe de Estado, na Superintendência da PF, em Brasília.



Ainda no pós-operatório, ele teve novos episódios de soluços e foi submetido a outros três procedimentos médicos de bloqueio anestésico dos nervos frênicos bilaterais para o controle das crises.



Nesta quinta-feira (31), conforme confirmado pela equipe médica durante a coletiva, o ex-presidente foi submetido a uma endoscopia digestiva alta para avaliação do refluxo gastroesofágico.



Bolsonaro também está fazendo fisioterapia respiratória, está tendo a pressão arterial monitorada e tratando problema de apneia do sono, além de medidas preventivas para trombose.

Ainda segundo os médicos, após os procedimentos para controle do soluço, os medicamentos foram ajustados e houve controle do problema.

Bolsonaro não teve crise nesta última noite, conforme afirmaram os médicos, o que indica o bom resultado do tratamento adotado no hospital.

"No decorrer da noite, o quadro se estabilizou, mas é necessário de mais tempo para a evolução, que é lenta. Mas atualizamos os exames e observamos um quadro geral positivo", afirmou o médico Brasil Caiado, também na coletiva.

Conforme ele explicou, a endoscopia realizada nesta quinta mostrou gastrite e uma esofagite erosiva, que pode ser a causadora dos soluços.

Os médicos também explicaram que o estado físico e o estado emocional de Bolsonaro pioram consideravelmente durante as crises de soluço.

Afirmaram ainda que o ex-presidente deu entrada no hospital, há uma semana, apresentando quadro depressivo e, por isso, vou dado início a tratamento com anti-depressivos.

O filho Carlos Bolsonaro e a esposa Michelle Bolsonaro, que têm acompanhado o ex-presidente no DF Star, atualizam seu estado clínico diariamente nas redes sociais, além dos boletins oficiais do hospital.









Nesta quarta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa de Bolsonaro para autorizar visita de seu sogro.



