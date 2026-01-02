Fernando Frazão/Agência Brasil As altas temperaturas que tomaram conta do território brasileiro nos últimos dias já tem data para ir embora

As altas temperaturas que tomaram conta do território brasileiro nos últimos dias já tem data para ir embora. A primeira massa de ar frio de 2026 têm previsão de chegada para os próximos dias e deve causar uma queda considerável na temperatura de diversas regiões do país, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A partir do final de semana, as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste já devem sentir temperaturas mais amenas e a redução da sensação de calor extremo. No Rio Grande do Sul, a massa de ar frio já deve chegar no sábado (03). No domingo (04) o alívio térmico deve alcançar Santa Catarina e Paraná, além de São Paulo, Rio de Janeiro e, de forma mais branda, áreas do Centro-Oeste.

Impacto no Sul

Segundo o Inmet, o resfriamento será tão acentuado que existe a possibilidade de formação de geada no Sul, mesmo em pleno auge do verão.

A massa de ar frio que se aproxima do Brasil pode ter, em locais a 1.500 metros de altitude, a temperatura de 5º C no sul gaúcho e 11° C em São Paulo.

Conforme dados da MetSul analisados pelo Inmet, o ingresso de massas de ar frio nesta época do ano, mesmo sem ciclone, "costuma vir acompanhado de vento, se as incursões de ar frio são de maior intensidade". É o que se espera para a chegada do ar frio ao estado gaúcho durante o sábado (03), quando haverá possibilidade de rajadas de vento de 50 km/h a 80 km/h no sul e no leste.

Previsão para as regiões do país

São Paulo: O domingo (04) já será marcado por sensação térmica bem mais fresca e temperaturas agradáveis. Já na próxima segunda-feira (05), os termômetros da capital devem marcar entre 20° C e 21° C.

Rio de Janeiro: O refresco que o carioca está esperando já chega na próxima semana, com sucessivos dias de chuva e temperaturas mais baixas a partir do fim de semana, segundo o Inmet.

Planalto Sul Catarinense: Janeiro deve registrar mínimas muito baixas, iniciando na próxima semana. As temperaturas mais baixas estão previstas para a próxima segunda (05), com possibilidade de 2° C ou menos. Geadas podem chegar no início da semana, com possibilidade em áreas de baixadas e fundos de vales dos Aparados da Serra e do Planalto Sul Catarinense, sobretudo em municípios como São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, São José dos Ausentes, Cambará do Sul e Bom Jesus.

Paraná: A previsão é de que o esfriamento também chegue após o final de semana. Em Curitiba, na próxima segunda (05) e terça (06), os termômetros podem marcar 13° C a 14º C na madrugada.

Rio Grande do Sul: A partir de sábado (03) a queda na temperatura já vai poder ser sentida, com temperaturas entre 20° C e 25° C, na maioria das cidades. Na serra, a temperatura pode chegar a menos de 20° C durante a tarde.

As madrugadas mais frias serão as de domingo (04) e segunda (05), com mínimas de 10° C a 15° C na maior parte do estado gaúcho.