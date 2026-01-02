As altas temperaturas que tomaram conta do território brasileiro nos últimos dias já tem data para ir embora. A primeira massa de ar frio de 2026 têm previsão de chegada para os próximos dias e deve causar uma queda considerável na temperatura de diversas regiões do país, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A partir do final de semana, as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste já devem sentir temperaturas mais amenas e a redução da sensação de calor extremo. No Rio Grande do Sul, a massa de ar frio já deve chegar no sábado (03). No domingo (04) o alívio térmico deve alcançar Santa Catarina e Paraná, além de São Paulo, Rio de Janeiro e, de forma mais branda, áreas do Centro-Oeste.
Impacto no Sul
Segundo o Inmet, o resfriamento será tão acentuado que existe a possibilidade de formação de geada no Sul, mesmo em pleno auge do verão.
A massa de ar frio que se aproxima do Brasil pode ter, em locais a 1.500 metros de altitude, a temperatura de 5º C no sul gaúcho e 11° C em São Paulo.
Conforme dados da MetSul analisados pelo Inmet, o ingresso de massas de ar frio nesta época do ano, mesmo sem ciclone, "costuma vir acompanhado de vento, se as incursões de ar frio são de maior intensidade". É o que se espera para a chegada do ar frio ao estado gaúcho durante o sábado (03), quando haverá possibilidade de rajadas de vento de 50 km/h a 80 km/h no sul e no leste.
Previsão para as regiões do país
São Paulo: O domingo (04) já será marcado por sensação térmica bem mais fresca e temperaturas agradáveis. Já na próxima segunda-feira (05), os termômetros da capital devem marcar entre 20° C e 21° C.
Rio de Janeiro: O refresco que o carioca está esperando já chega na próxima semana, com sucessivos dias de chuva e temperaturas mais baixas a partir do fim de semana, segundo o Inmet.
Planalto Sul Catarinense: Janeiro deve registrar mínimas muito baixas, iniciando na próxima semana. As temperaturas mais baixas estão previstas para a próxima segunda (05), com possibilidade de 2° C ou menos. Geadas podem chegar no início da semana, com possibilidade em áreas de baixadas e fundos de vales dos Aparados da Serra e do Planalto Sul Catarinense, sobretudo em municípios como São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, São José dos Ausentes, Cambará do Sul e Bom Jesus.
Paraná: A previsão é de que o esfriamento também chegue após o final de semana. Em Curitiba, na próxima segunda (05) e terça (06), os termômetros podem marcar 13° C a 14º C na madrugada.
Rio Grande do Sul: A partir de sábado (03) a queda na temperatura já vai poder ser sentida, com temperaturas entre 20° C e 25° C, na maioria das cidades. Na serra, a temperatura pode chegar a menos de 20° C durante a tarde.
As madrugadas mais frias serão as de domingo (04) e segunda (05), com mínimas de 10° C a 15° C na maior parte do estado gaúcho.