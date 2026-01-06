Fernando Frazão/Agência Brasil O Rio de Janeiro pode apresentar chuvas intensas

Esta terça-feira (6), segundo dados do Climatempo, será contrastes acentuados em todo o território nacional. Com a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), o tempo se mantém severo em grande parte do país, provocando chuvas persistentes e risco de temporais.

Em contrapartida, um sistema de alta pressão no Sul garante estabilidade e predomínio de sol para a maior parte dos gaúchos, catarinenses e paranaenses.

Sudeste e Centro-oeste têm alerta de temporais

A convergência de umidade concentra as chuvas mais intensas sobre o Espírito Santo, Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro. O risco de temporais e transtornos pontuais pode ser alto nessas áreas.

Em São Paulo, o tempo deve apresentar chuva fraca no litoral e sol entre nuvens pela manhã com pancadas moderadas a fortes a partir da tarde na capital e interior paulista.

Os estados de Mato Grosso e Goiás seguem na rota da ZCAS, com chuvas fortes ao longo do dia. Já no Mato Grosso do Sul, o calor predomina e o oeste do estado entra em alerta para a baixa umidade do ar, que pode cair abaixo dos 30%.

Sul com previsão de sol e ventos fortes

Diferente do restante do país, a Região Sul deve apresentar tempo mais firme. A chuva pode aparecer de forma isolada e fraca apenas no leste e litoral do Paraná e de Santa Catarina.

No sul catarinense pode ter rajadas de ventos de até 70 km/h. Enquanto no sudoeste do Rio Grande do Sul, a atenção se volta para a baixa umidade relativa do ar durante a tarde.

Norte e Nordeste: chuva e clima seco no interior

Nesta terça-feira (6), a região Norte enfrenta um dia de forte instabilidade, com previsão de temporais no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e sul do Pará.

No Nordeste, o tempo está dividido entre a possibilidade de chuvas intensas e risco de temporais no sul e oeste da Bahia, além do interior do Maranhão e Piauí.

No interior e sertão nordestino, o clima pode ser influenciado pela massa de ar seco, que ganha força hoje. Estados como Paraíba e Rio Grande do Norte podem registrar índices críticos de umidade, inferiores a 20%, níveis semelhantes aos de áreas desérticas.

O que é ZCAS?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um sistema meteorológico que provoca chuvas intensas no Brasil, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e partes do Nordeste durante o fim da primavera e do verão.

A formação da ZCAS é mediante uma faixa extensa de nuvens que vai do sul da Amazônia até o oceano Atlântico, impulsionada pela convergência de ventos em diferentes níveis da atmosfera, geralmente, associada a frentes frias ou áreas de baixa pressão.