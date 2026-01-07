Divulgação/PF Polícia Federal

A Polícia Federal realizou a Operação Retorno contra crimes de compra, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual de crianças e adolescentes na internet.

A investigação começou após a Polícia Federal identificar indícios de crimes cometidos por um homem que, na época, morava em Ji-Paraná, em Rondônia, e que atualmente vive em Santa Catarina. Segundo a PF, ele estaria envolvido na divulgação de conteúdo ilegal em ambientes virtuais.

Com base nas informações reunidas durante a apuração, a Justiça expediu três mandados de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas nesta terça-feira (06), nos municípios de Ji-Paraná, em Rondônia, e em São Joaquim e Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina.

Mandados cumpridos e prisão em flagrante

Os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos ligados ao investigado, como computadores e dispositivos de armazenamento. Todo o material recolhido será analisado por peritos da Polícia Federal.

Na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, o homem foi preso em flagrante por armazenar material contendo abuso sexual infantojuvenil. De acordo com a PF, as investigações continuam com a análise dos equipamentos apreendidos durante a operação.

Em nota, a Polícia Federal reforçou seu compromisso com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes e alertou pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar o uso da internet por menores. A corporação destacou que conversar sobre os riscos do ambiente virtual, orientar o uso de redes sociais, jogos e aplicativos e observar mudanças de comportamento são medidas importantes para prevenir situações de abuso.

A PF também ressaltou a importância de ensinar crianças e adolescentes a identificar contatos inadequados e a buscar ajuda sempre que necessário, reforçando que informação e prevenção são fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.