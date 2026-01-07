Reprodução/USGS Outros tremores foram sentidos horas depois

Um terremoto de magnitude 6.4 foi registrado na costa sul das Filipinas na madrugada desta quarta-feira, 7. Não foram emitidos alertas de tsunami, de acordo com dados do Sistema Geológico dos Estados Unidos (USGS)

Os primeiros tremores com a alta magnitude foram sentidos a 16 km a leste de Baculin, às 03h02 (horário local), e cerca de 1h depois há 53 km ao leste de Santiago com variações registradas em 4.9 e 5.5.





Esses tremores ocorrem cinco dias após um sismo de magnitude 6,9 atingir a província de Cebu, que matou 76 pessoas e destruiu ou danificou 72 mil casas, segundo dados do governo.

Outros registros de tremores

Um terremoto de magnitude 6.2 foi registrado na manhã desta terça-feira (6), no Leste da Província de Shimane e ao largo da costa da Província de Iwate, no Japão.

Após o sismo de maior intensidade, outros eventos mais fracos também foram sentidos em várias localidades do país asiático. Foram registrados ao menos 10 tremores com magnitude entre 5.4 e 3.2, até às 12h43 (horário local), desta terça.