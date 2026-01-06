Reprodução Comunicado foi divulgado nesta terça-feira (6) para mais de 30 países

A Nestlé fez um recall voluntário, nesta terça-feira (6), em alguns lotes de fórmulas infantis de mais de 30 países. De acordo com a multinacional suíça, os produtos apresentaram possivelmente uma toxina bacteriana"capaz de provocar distúrbios digestivos".

Em seu site oficial, a Nestlé informou ter detectado um problema de qualidade em um ingrediente fabricado por um de seus principais fornecedores. Foram notificadas as fórmulas SMA, BEBA e NAN.

A medida preventiva foi adotada em países como a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Itália, Suécia e França. Há também comunicados em Portugal, Argentina, Peru e México. Não há menção do Brasil na lista divulgada.

Apesar do alerta, a Nestlé afirma que até o momento, não foram confirmadas doenças relacionadas aos produtos envolvidos

Riscos da toxina

A cereulida é uma substância de origem bacteriana que causa doenças transmitidas por alimentos e é produzida por certas cepas do microrganismo Bacillus cereus . A presença de cereulida em óleos é muito incomum, e por isso a Nestlé afirma que busca a causa raiz do problema.

“Estamos em contato com as autoridades dos países relevantes para garantir que as medidas necessárias sejam tomadas. A Nestlé assegura aos pais e responsáveis ​​que está implementando as ações apropriadas para ajudar a garantir a saúde e o bem-estar das famílias e de seus bebês”, disse em nota.

Quando consumido produtos contaminados com a toxina, os sintomas comuns são vômitos intensos ou persistentes, diarréia ou letargia incomum, que geralmente aparecem entre 30 minutos e 6 horas após a exposição.





Caso não haja sintomas, a multinacional afirma que não há motivo para preocupação com qualquer impacto na saúde, mas recomendou a interrupção do uso do produto de acordo com o aviso de recolhimento.



Confira a lista completa dos países notificados:

Áustria

Bélgica

Bulgária

República Tcheca

Dinamarca

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hungria

Irlanda

Itália

Macedônia

Holanda

Noruega

Polônia

Portugal

Romênia

Sérvia

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Suécia

Suíça

Turquia

Reino Unido

Ucrânia

Argentina

México

Peru