Divulgação PF Operação da PF contra o tráfico internacional de pessoas

A operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta quarta-feira (10), cumpriu oito mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão de uma organização criminosa responsável por aliciar mulheres no Brasil, e submetê-las a exploração sexual na Espanha.

Os criminosos providenciavam o transporte aéreo das mulheres, e na chegada à Espanha as mesmas eram submetidas a ameaças e condições degradantes até a violência sexual.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo (SP), São Pedro (SP), Jundiaí (SP) Ubatuba (SP) e Rio das Ostras (RJ). Todas as ações foram expedidas pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Com apoio da Interpol, duas prisões também foram realizadas na cidade de Álava, na Espanha.

A Polícia Nacional da Espanha participou da operação por meio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes da Ameripol. Neste ano, 33 mulheres que eram mantidas em situação de exploração sexual foram libertadas pelas autoridades espanholas, sendo 28 brasileiras.

A estimativa é que a organização criminosa tenha arrecadado R$ 40 milhões com o tráfico de pessoas. Valor que foi bloqueado judicialmente após pedido da PF.