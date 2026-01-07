Reprodução/Agência MS Uma frente fria avança Sul, enquanto instabilidades aparecem no Centro-Oeste

A previsão do tempo nesta quarta-feira (7) é marcada pela chegada de novos sistemas e a dissipação de outros nas regiões do Brasil. De acordo com os dados metereológicos do Climatempo, uma frente fria avança no Sul do país, trazendo temporais e queda de granizo, enquanto a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que castigou o Sudeste e Centro-Oeste nos últimos dias, começa a perder intensidade.

Alerta de temporais no Sul

Uma frente fria atinge o Rio Grande do Sul, provocando chuvas fortes e trovoadas, especialmente na metade sul e na região da Campanha, onde há risco de granizo.

Nessa parte do páis, há possibilidade de rajadas de ventos de até 70 km/h em solo gaúcho. Em Santa Catarina e Paraná, a chuva deve chegar leve no leste e litoral, com ventos de até 50 km/h.

Sudeste: ZCAS em despedida e calor em São Paulo

A ZCAS ainda mantém o tempo instável em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com risco de temporais no noroeste mineiro. No entanto, a previsão indica que o sistema começará a se despedir ao longo do dia.

Na cidade de São Paulo, a quarta-feira deve começar com sol, mas o calor e o abafamento favorecem pancadas de chuva moderadas a fortes entre a tarde e a noite de hoje.

No litoral, a previsão é de ventos de até 50 km/h na Região dos Lagos (RJ) e litoral norte fluminense.

Centro-Oeste apresenta instabilidade



A instabilidade persiste em Mato Grosso e Goiás devido aos resquícios da ZCAS. O alerta de temporais é focado no norte e oeste do Mato Grosso. Já no oeste do Mato Grosso do Sul, o calor intenso vem acompanhado de baixa umidade relativa do ar, que pode chegar a menos de 30%.

Norte e Nordeste com chuvas irregulares e calor

No Norte do país, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém o tempo fechado no Amapá, enquanto Amazonas, Acre e Pará seguem com risco de temporais isolados.

No Nordeste, o sol predomina em grande parte da região, mas no Maranhão e o oeste do Piauí e da Bahia o tempo hoje deve registrar chuvas mais intensas. No litoral entre Alagoas e Rio Grande do Norte, a previsão é de chuva fraca e breve.







