Reprodução Inundações no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que atingem a região Sul do Brasil, consequência da passagem do ciclone , provocam inundações no litoral do Rio Grande do Sul. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que, em algumas áreas, o nível da água chegou a altura dos carros.

De acordo com a MetSul Meteorologia, os volumes acumulados chegaram a mais de 300 mm em apenas 36 horas. Ainda conforme o órgão, algumas cidades do Rio Grande do Sul registraram um quantitativo de chuvas equivalente a duas a três vezes a média de precipitação prevista para o mês dezembro.





"A MetSul Meteorologia alerta que, com o vórtice do ciclone sobre o Sul e o Leste do Rio Grande do Sul, a pressão atmosférica baixíssima e em valores raramente observados, e a atmosfera aquecida, é altíssimo ainda o risco de chuva por vezes localmente forte a intensa com pancadas torrenciais que podem acumular volumes excessivamente altos em curtos períodos com alagamentos e até inundações repentinas".

Na última terça-feira (9), as cidade de Camaquã e Osório sofreram graves inundações e pessoas precisaram de resgate. No final do dia, a chuva intensa causou pontos de alagamentos em vários bairros de Pelotas.











