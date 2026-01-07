Reprodução Nestogeno está na lista de itens proibidos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (7), a proibição da venda, da distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis da Nestlé por risco de contaminação com toxina cereulide.



Segundo a Anvisa, os itens impactados pela medida são das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino.

Ainda conforme o órgão, o consumo dos produtos contaminados pode causar " vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções".

Orientações

Nesse contexto, a Anvisa orienta os pais e responsáveis a verificarem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. "Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados.

Além disso, a agência salienta que em caso da criança apresentar sintomas compatíveis com os da ingestão de produtos contaminados, é necessário busca atendimento médico.

"Ao procurar atendimento, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível", ressalta a Anvisa.

O que diz a Nestlé

A reportagem entrou em contato com a Nestlé para falar sobre a decisão da Anvisa. Mediante nota, a multinacional ressalta que já iniciou, de forma voluntária, o recall dos produtos mencionados.

Durante análises periódicas de qualidade, a empresa identificou possível presença da substância Cereulide, "produzida pelo microorganismo Bacillus cereus, em um dos ingredientes utilizados em suas fórmulas", diz trecho do comunicado.

"É importante destacar que, até o momento, nenhuma ocorrência confirmada de tais sintomas foi reportada à Nestlé em qualquer parte do mundo (...) os consumidores que tiverem produtos dos lotes especificados devem suspender imediatamente seu uso e entrar em contato com a área de Atendimento ao Consumidor para a devolução do item e reembolso integral", informou a Nestlé.

Os canais disponibilizados pela empresa são: falecom@nestle.com.br ou 0800 761 2500, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Recall

Na última terça-feira (6), a Nestlé realizou recall voluntário em alguns lotes de fórmulas infantis de mais de 30 países. Segundo a multinacional, os produtos apresentaram possivelmente uma toxina bacteriana "capaz de provocar distúrbios digestivos".

Apesar do alerta, a Nestlé afirma que até o momento, não foram confirmadas doenças relacionadas aos produtos relacionados.











