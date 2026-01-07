O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, encontrou, por volta das 12h00 desta terça-feira (06), entre o Posto 2 e o Posto 3, da praia de Copacabana, o corpo do adolescente Luiz Gabriel de Souza Silva, de 14 anos, morador da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O jovem estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, quando foi arrastado pelas fortes ondas.O adolescente havia sido visto pela última vez, na altura do posto 2, próximo ao hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou a identidade de Luiz. O corpo foi encontrado uma semana após o desaparecimento.
Forte onda
Segundo familiares, o adolescente brincava com uma prancha próximo à faixa de areia quando foi atingido por uma forte onda e acabou arrastado. Luiz não conseguiu retornar a superfície.
O desaparecimento ocorreu durante um período de ressaca no litoral do Rio de Janeiro, com ondas que chegaram a atingir 2,5 metros, segundo informações da Marinha do Brasil.
As buscas pelo adolescente envolveram mergulhadores, motos aquáticas, drones, embarcações e apoio aéreo. Mais de 20 militares participaram diariamente das operações de resgate, que se estenderam por sete dias consecutivos.