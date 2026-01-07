reprodução eptv As buscas pelo adolescente envolveram mergulhadores, motos aquáticas, drones, embarcações e apoio aéreo

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, encontrou, por volta das 12h00 desta terça-feira (06), entre o Posto 2 e o Posto 3, da praia de Copacabana, o corpo do adolescente Luiz Gabriel de Souza Silva, de 14 anos, morador da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O jovem estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, quando foi arrastado pelas fortes ondas. O adolescente havia sido visto pela última vez, na altura do posto 2, próximo ao hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou a identidade de Luiz. O corpo foi encontrado uma semana após o desaparecimento.

Forte onda

Segundo familiares, o adolescente brincava com uma prancha próximo à faixa de areia quando foi atingido por uma forte onda e acabou arrastado. Luiz não conseguiu retornar a superfície.

O desaparecimento ocorreu durante um período de ressaca no litoral do Rio de Janeiro, com ondas que chegaram a atingir 2,5 metros, segundo informações da Marinha do Brasil.

As buscas pelo adolescente envolveram mergulhadores, motos aquáticas, drones, embarcações e apoio aéreo. Mais de 20 militares participaram diariamente das operações de resgate, que se estenderam por sete dias consecutivos.