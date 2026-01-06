Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil O ex-presidente Bolsonaro aguarda decisão do STF

Logo após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negar a transferência imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro para o hospital DF Star, em Brasília, nesta terça-feira (6), a defesa do ex-presidente apresentou novos documentos, com laudo médico e uma lista de exames recomendados, após sua queda na cela da Superintendência da Polícia Federal (PF).

Segundo descreveu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-presidente caiu da cama nesta madrugada e bateu a cabeça em um móvel.

O filho e ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) também foi às redes sociais dizer que encontrou Bolsonaro de manhã com um hematoma do rosto e os pés sangrando.

"Perguntei o que havia ocorrido e ele, nitidamente atordoado, mudou de assunto", disse.

Bolsonaro foi atendido, após a queda, por médicos da PF, que atestaram ferimentos leves e recomendaram observação, e depois por sua equipe particular, que apontou Traumatismo Cranioencefálico Leve, com necessidade de exames.



A defesa, então, solicitou a Moraes autorização para transferência imediata de Bolsonaro ao hospital DF Star para a realização de exames, o que foi negado.



Moraes disse que não havia necessidade de transferência, já que o laudo dos médicos da PF atestava ferimentos leves, e determinou que a defesa juntasse o laudo médico realizado pela Polícia Federal decorrente do atendimento de Bolsonaro e também que indicasse quais os exames que entende necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário.

Logo em seguida, os advogados levaram aos autos novo laudo emitido pelo médico Brasil Ramos Caiado, que faz parte da equipe particular que acompanha o ex-presidente.



Resposta da defesa



No documento, está descrito “quadro clínico compatível com traumatismo craniano, síncope noturna associada a queda, crise convulsiva a esclarecer, oscilação transitória de memória e lesão cortante em região temporal direita”.



Diante deste quadro, o médico de Bolsonaro recomenda, com urgência, exames de Tomografia Computadorizada de Crânio, Ressonância, Magnética de Crânio e Eletroencefalograma.



Os advogados ainda alegam que os exames “mostram-se essenciais para adequada avaliação neurológica” de Bolsonaro.



“Sendo indicada a sua realização em ambiente hospitalar especializado — no Hospital DF Star, onde o paciente vem sendo acompanhado clinicamente —, com o objetivo de afastar risco concreto de agravamento do quadro e prevenir eventuais complicações neurológicas”, alega a defesa.







Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou a entrega do documento e disse que o marido vai continuar em jejum, para a realização dos exames.



"Retornaremos à PF para acompanhar a petição, nos moldes exigidos pelo ministro Alexandre de Moraes, com o laudo dos peritos e os pedidos de exames... Seguimos aguardando a liberação, Jair ainda se encontra em jejum, em razão da realização dos exames", disse ela.

A decisão de do ministro Alexandre Moraes sobre a realização dos exames no hospital está sendo aguardada.