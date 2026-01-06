Universidade de São Paulo IEE-USP

A Polícia Civil recuperou um computador roubado do laboratório do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP) na tarde desta segunda-feira (5). O assalto ocorreu na madrugada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, na virada do ano.

O aparelho foi recuperado pelos policiais na região do Rio Pequeno, zona oeste da capital. Em nota ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que irá periciar o computador.

O laboratório roubado fica localizado no prédio G do Instituto de Energia, na Avenida Professor Luciano Gualberto, no Butantã. Na ocasião, os assaltantes também levaram oito bobinas de fios de cobre e 80 metros de cabos plásticos, além dos celulares dos seguranças, que foram rendidos e amarrados durante a ação.

Após obrigarem os seguranças a ficarem sentados em um anexo à guarita de vigilância, o resto da quadrilha chegou ao local em uma van e arrombou uma porta de aço que dá acesso ao laboratório.

Após a fuga dos assaltantes, os seguranças conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar.

O caso é conduzido pelo 93º Distrito Policial do Jaguaré, que solicitou perícia no objeto e segue com a investigação para identificar os responsáveis pelo roubo e recuperar os outros objetos roubados da USP.