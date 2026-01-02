Divulgação/PF Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) determinou, nesta sexta-feira (2), por meio de ato declaratório publicado no DOU (Diário Oficial da União), o retorno imediato de Eduardo Bolsonaro (PL) ao cargo de escrivão na corporação.

O filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que exercia o cargo de deputado federal por São Paulo, teve o mandato cassado por acúmulo de faltas, em dezembro de 2025.

Antes de ingressar na política, Eduardo seguiu carreira na segurança pública. Formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ( UFRJ), foi aprovado em concurso da Polícia Federal, onde atuou como escrivão.

Durante o período em que atuou como deputado federal, Eduardo esteve afastado do cargo de escrivão e não recebia salário por esse cargo. Com a perda do mandato, para voltar a ter remuneração como servidor público e fins de regularização da situação, ele deve se apresentar novamente à corporação.

Quanto recebe um escrivão da PF?

De acordo com o edital do último concurso público da PF, realizado pela banca da Cebraspe, o salário médio de um escrivão é de R$ 14.164,81, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O valor pode ser ainda mais alto a depender do avanço da carreira, podendo ultrapassar os R$ 20 mil.

O que faz um escrivão?

Ainda segundo o edital da Cebraspe, as atribuições para o cargo envolvem o cumprimento das formalidades processuais, incluindo lavradura de termos, autos e mandados, com a devida observação dos prazos para o preparo, ultimação e remessa dos procedimentos policiais de investigação.

Além disso, ele atua nos procedimentos de investigação, acompanhando a autoridade policial em diligências sempre que solicitado.

O escrivão também é responsável pelo valor das fianças recebidas e pelos objetos apreendidos, além de conduzir veículos automotores e cumprir medidas de segurança orgânica. Também é função do escrivão desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras atividades que forem atribuídas a ele.

Para ingressar na carreira de escrivão da Polícia Federal, é necessário ser aprovado em concurso público possuir diploma de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, desde que seja devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Concurso

O último concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Federal ocorreu em 2025, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) em parceria com a PF.

Na ocasião foram oferecidas 160 vagas, com inscrições realizadas de maio a junho, provas oral e discursiva realizadas durante o mês de julho.

Ainda não há data exata para os próximos concursos da Polícia Federal para o cargo de escrivão.