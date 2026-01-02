Reprodução Carro suspeito do atropelamento

Uma mulher de 33 anos e seu filho de 6 anos foram vítimas de um atropelamento em Ribeirão Preto, no interior paulista, nesta quinta-feira (1°). O motorista não prestou socorro e fugiu.

As vítimas foram atingidas pelo carro no acostamento da Rua Professor Felisberto Almada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o motorista não foi identificado.

Após o atropelamento, a mulher e o filho foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente pela Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto.